Il maltempo si è abbattuto su tutta la Campania per tutta la settimana. I napoletani si sono svegliati con la spettacolare vista della vetta del Vesuvio imbiancata che svetta sul golfo di Napoli. Segno inequivocabile che il grande freddo è arrivato in città. La Protezione Civile della Campania ha diramato l’avviso di allerta meteo arancione dalle 12 di oggi e fino alle 8 di sabato: si annuncia un fine settimana all’insegna del maltempo. Nei giorni scorsi il maltempo ha provocato non pochi danni e disagi.

Nelle prime ore del mattino a rendere ancora più suggestiva la vista del Vesuvio formato cartolina, il cielo sostanzialmente sereno ma in poche ore la visuale è cambiata. Le previsioni per le prossime ore sulla Campania sono all’insegna del maltempo. Ieri la Protezione Civile regionale ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di colore arancione con validità a partire dalle 12 di oggi fino alle 8 di sabato con possibili mareggiate lungo le coste e neve sopra i 400 metri.

Nella notte – infine – pioggia battente sul capoluogo partenopeo con numerose squadre di vigili del fuoco impegnate, anche in queste prime ore della mattina, soprattutto nel centro storico e a ridosso di Corso Garibaldi. Interventi legati perlopiù alla caduta di intonaci e calcinacci dai cornicioni per fortuna senza gravi conseguenze per le persone.

