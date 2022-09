La Regina Elisabetta II è morta a 96 anni, di cui 70 sul trono del Regno Unito. Adesso toccherà al 73enne primogenito Carlo, principe del Galles, diventare Re con al fianco la consorte Camilla Parker-Bowles. Ma stando alle numerose profezie regalate alla storia da Michel de Nostredam, conosciuto come Nostradamus, le cose potrebbero andare diversamente.

Secondo Nostradamus, tra le più eclatanti sciagure previste secoli fa, gli eredi della dinastia dei Windsor potrebbero non ritrovarsi alla guida del Regno Unito. La Centuria 8 Quartina 97, nello specifico, parla di “un regno che avrebbe cessato di crescere“. Secondo gli esperti infatti il riferimento sarebbe proprio ai Windsor, con la regina Elisabetta che potrebbe essere stata l’ultima esponente ad essersi seduta sul torno.

Dopo di lei, secondo Nostradamus, non ci sarà più la monarchia e pazienza per la lunga attesa del principe Carlo, oggi 73enne. Dopo di lui anche il figlio, principe William e, in seguito, il principino George, non dovrebbero avere nessuna possibilità.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

