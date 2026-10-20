Il rischio che le proteste studentesche divengano il carburante degli “antagonisti”, formazioni anarchiche e gruppi di ragazzi sbandati, c’era e si è consumato a Milano e Torino (ma non solo). C’è una domanda che non si può più eludere: chi guida davvero i saccheggi e le violenze? La tattica guerrigliera adottata nella capitale meneghina (marciare divisi per colpire divisi) non è frutto del caso o dell’improvvisazione. L’obiettivo è evidente: alimentare il caos, delegittimare le Forze dell’ordine e le istituzioni democratiche.

E qui si apre una questione seria. Non tutti gli studenti in piazza sono antagonisti, non tutti gli antagonisti sono eversivi e non ogni manifestazione radicale nasconde un progetto violento. Ma sarebbe altrettanto irresponsabile ignorare che la rabbia di parte dei giovani viene intercettata, orientata e utilizzata da ambienti politici interessati a trasformare il dissenso in uno strumento di destabilizzazione. È questo il punto da approfondire: la possibile trasformazione di giovani arrabbiati in esecutori di strategie concepite da militanti più esperti.

L’eversione non comincia sempre con una bomba. La storia italiana dovrebbe indurre alla prudenza, ma anche alla vigilanza. Gli “anni di piombo” dimostrano quanto sia pericoloso il passaggio dalla radicalizzazione ideologica alla legittimazione della violenza come strumento di lotta politica. Chi organizza manifestazioni e occupazioni deve interrogarsi sulle parole d’ordine che diffonde, sui comportamenti che tollera e sulla propria capacità di isolare chi sceglie lo scontro. Condannare la violenza soltanto quando la compiono gli “altri” significa applicare alla democrazia un doppio standard inaccettabile. Allo stesso tempo, il governo non può pensare di risolvere il problema riducendo ogni contestazione a una questione di ordine pubblico. Se gli edifici scolastici sono inadeguati, gli affitti sono insostenibili e molti giovani non intravedono un futuro dignitoso, queste questioni meritano risposte politiche, non soltanto richiami alla disciplina. Lasciarli senza risposta spalanca la porta a chi promette appartenenza, identità e riscatto attraverso il conflitto permanente. Una democrazia forte deve quindi fare due cose contemporaneamente: garantire il diritto di manifestare e impedire con ogni mezzo che la violenza diventi un metodo per imporre le proprie idee.

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Michele Magno