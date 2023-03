Sbarre di Zucchero è un movimento che si pone come scopo principale la sensibilizzazione a favore delle condizioni dei detenuti e delle detenute nelle carceri in Italia. Il movimento è nato a Verona, ad agosto 2022, a seguito del suicidio, in cella, di una giovanissima detenuta, Donatela Hodo. Tra gli eventi che sono stati promossi, la raccolta indumenti per la popolazione detenuta, convegni, attività di volontariato, di servizio e di divulgazione attraverso convegni sia in presenza che via Web.

In occasione della festa della donna, a Verona, ci sarà un nuovo incontro. Il prossimo 8 marzo, con il patrocinio del Comune di Verona, presso la Sala Circoscrizione 2 – Piazza Righetti n.1 in Verona, dalle ore 17, con un incontro/conferenza, moderato da Silvia Beltrami, dal titolo “La rivoluzione è donna, libere dalle sbarre”, tre storie per narrare le sbarre di dentro e quelle di fuori.

Durante l’evento verrà proiettato il podcast scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi per la serie Dark Diaries “Sbarre di zucchero – La storia di Donatela”. Nell’occasione presenteremo la prima edizione della “Virtual Challenge – Primo Memorial Donatela”, che intende promuovere l’importanza dell’attività fisica, fare conoscere la realtà del carcere e, in particolare, degli ergastolani e “regalare” chilometri reali ai detenuti che non possono partecipare fuori dalle mura. Il percorso di apertura “reale”, si terrà in data 1 aprile 2023 con partenza alle ore 15 in Piazza Bra, Verona. Sarà presente anche il Sindaco di Verona, Damiano Tommasi.

© Riproduzione riservata

Redazione