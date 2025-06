La notizia che diventa racconto. “80 passi in Rete. Vite oltre gli ostacoli” (Terebinto Edizioni) è il libro del giornalista Irpino Aldo Balestra, storica firma del quotidiano Il Mattino. Un volume che raccoglie 80 storie vere tratte dal blog “Diritto&Rovescio”, curato per il sito web del più giornale fondato da Matilde Serao. Un progetto di scrittura civile che trasforma i fatti di cronaca in testimonianze narrative, creando una mappa delle emozioni, delle contraddizioni e delle speranze del nostro tempo. Un’opera di “giornalismo narrativo” che restituisce dignità alle vite nascoste dietro la notizia.

I racconti, articolati in dieci sezioni tematiche, mettono sempre la persona al centro: dall’identità del Paese alle vite spezzate dalla violenza, dagli esempi di coraggio alla fede, dai social alla scuola, dalla guerra alla famiglia, fino allo sport. Una narrazione avvincente, arricchita da immagini-documento. A dare voce alle riflessioni che completano ciascuna sezione sono dieci firme autorevoli del panorama culturale italiano: Massimo Adinolfi, Franco Arminio, Andrea Di Consoli, Titti Marrone, Mons. Raffaele Nogaro (vescovo emerito di Caserta), Domenico Quirico, Pietro Gargano, Maria Luisa Iavarone, Marco Ciriello e Antonio Mattone.

Dopo il Salone Internazionale del Libro ed il battesimo campano ad Avellino, giovedì 3 luglio alle ore 18.30 il libro sarà presentato allo spazio garden della Feltrinelli di Caserta, in Corso Trieste, con il coordinamento di Lorenzo Iuliano e due discussant di grande prestigio: il pastore Giovanni Traettino, presidente della Chiesa Evangelica della Riconciliazione, grande amico di Papa Francesco che per lui tornò a Caserta per una visita strettamente privata, e il colonnello Manuel Scarso, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri.

Redazione