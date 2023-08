Impatti devastanti del Tropical Storm Hilary, la tempesta tropicale che si è abbattuta nel sud della California e in Messico: da quando domenica le piogge torrenziali hanno causato grandi allagamenti di strade e zone abitate.

Il Centro Nazionale degli Uragani ha previsto che Hilary avrebbe portato inondazioni in una regione normalmente arida, con la tempesta che si sarebbe spostata verso nord fino al Nevada entro lunedì. Il direttore del centro, Michael Brennan, ha enfatizzato che il pericolo principale derivava dalle acque di piena, piuttosto che dai venti – che raggiungono in ogni caso la velocità massima di 95 chilometri all’ora – e ha consigliato alle persone di concentrarsi sulla prevenzione delle inondazioni. “Questo è un evento meteorologico senza precedenti”, ha avvertito il sindaco di Los Angeles Karen Bass.

Piogge intense, frane, venti forti, interruzioni di corrente e il rischio di trombe d’aria isolate. Alcune comunità montane hanno già registrato più di 15,24 centimetri di pioggia, mentre le zone desertiche interne sono state minacciate da quantità di acqua superiori alla media.

Hilary è la prima tempesta tropicale a colpire la California meridionale in 84 anni. Le strade sono state ostruite da detriti e fango, e in alcune zone sono caduti alberi. Numerose auto sono state intrappolate nelle inondazioni, anche nella Coachella Valley, un’area nota per il suo clima caldo e secco.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato che il governo federale è pronto a fornire assistenza alle zone colpite dalla tempesta. Il Centro Nazionale degli Uragani prevede che Hilary si sposterà verso nord fino al Nevada entro lunedì mattina.

Terremoto in California

Nelle regioni meridionali dello Stato americano, anche la terra ha dato un brusco risveglio con un terremoto dalla potenza di 5.1 sulla scala Richter. L’epicentro a Ojai, un’area sospesa tra le città di Santa Barbara e Ventura. L’impatto sismico non ha limitato la sua presenza, ma si è diffuso attraverso tutta Los Angeles e le sue vicinanze, inviando onde di vibrante allerta nelle anime di chi l’ha sperimentato, poi due scosse di assestamento, la prima di 3.1, la seconda di 3.6. Finora soltanto danni di minore entità.

