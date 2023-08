Uno sciame sismico in corso da 20 giorni che nelle prime ore di venerdì 18 agosto ha fatto registrare le scosse più forti nella vasta area dei Campi Flegrei, un territorio che abbraccia i quartieri occidentali di Napoli (Fuorigrotta, Bagnoli e Pianura) e i comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida.

Sei scosse nel giro di poche ore, la più forte di magnitudo 3.3 registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 7.18 del mattino. Scosse avvertite dalla popolazione: molti cittadini sono scesi in strada in via Napoli, sul lungomare di Pozzuoli.

Le scosse di terremoto registrate questa mattina ai Campi Flegrei, Napoli, non hanno provocato nessun danno. Lo comunica la Protezione Civile. “In seguito al terremoto registrato questa mattina ai Campi Flegrei dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si legge in una nota -, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma non sono stati segnalati danni”.

Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni prova a tranquillizzare la popolazione: “Capisco che siete spaventati e preoccupati, ma vi assicuro che, insieme al direttore dell’Osservatorio Vesuviano Mauro Di Vito, alla Protezione Civile e alla Polizia Municipale, stiamo monitorando in tempo reale la situazione“.

“Il bradisismo -sottolinea – accompagna le nostre giornate da sempre, a volte ci lascia più tranquilli, a volte meno. Dopo due mesi di relativa quiete, negli ultimi 20 giorni si registra un’intensificazione degli eventi sismici, ma lo sciame di stanotte e le scosse di questa mattina rientrano nella normale attività di questa fase sismica, e non ci sono elementi che fanno pensare a significative evoluzioni del fenomeno. Vi chiedo di mantenere la calma e di fare riferimento solo ai canali ufficiali di comunicazione”. “Per qualunque richiesta potete contattare i numeri della Centrale Operativa della Polizia Municipale al numero 081.8551891 e della Protezione Civile al numero 081.18894400. Vi aggiorneremo appena saremo in possesso di nuove notizie” conclude.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo