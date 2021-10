Non ce l’ha fatta Daniel Leone: 28 anni, ex portiere professionista, calciatore per la Reggina e il Catanzaro. Era nato a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. È stato stroncato da un tumore al cervello dopo sette anni di lotta contro la malattia. All’epoca della diagnosi Leone giocava in Lega Pro con la maglia della Reggina. Era il 2014. Era cominciato tutto con un forte mal di testa che non passava mai. Il verdetto degli esami: tumore frontale destro al cervello. Il portiere classe 1993 venne operato agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. Le terapie a partire dall’ottobre 2014. A Milano.

Era tornato anche ad allenarsi, nel gennaio 2015. E nei successivi tre anni Leone ha giocato anche a Latina e a Catanzaro. Sembrava andare tutto per il meglio quando il male si è manifestato di nuovo nel 2017. Il portiere fu costretto a un secondo intervento al cervello l’anno successivo. Da quel momento non scese più in campo. Il calciatore ha raccontato la sua lotta contro la malattia sui social. L’ultimo messaggio lo scorso 8 agosto. “Guarda il tuo problema e digli: tu sarai il mio miracolo da raccontare”. Leone aveva giocato anche con Pontedera, Reggiana e Torres.

Su Facebook il messaggio del compagno di squadra Christian Puggioni: “Ogni tua vittoria, era una mia vittoria. Ecco un altro giovane che emergerà! Dicevo tra me e me. Poi la notizia che mai vorresti avere. In silenzio, da lontano, sempre nel rispetto della tua dignità e della tua forza d’animo, ho continuato a fare il tifo per te, ancora più forte. Dopo 4 anni di battaglia, però, oggi non ci sei più. Il vuoto che lasci è immenso, e qualcuno potrebbe pensare che hai perso la partita più importante della tua vita. Povero sciocco. Sì perché Daniel, hai vinto. Hai vinto, insegnando a tanti, la dignità di affrontare i veri problemi della vita. Hai insegnato, il coraggio di vivere la sofferenza con forza e speranza. Hai insegnato, che si può lasciare il proprio nome, marchiato a fuoco nella memoria delle persone, con l’esempio e il coraggio. Buon ultimo volo Daniel Leone”.

Cordoglio anche da parte dei club nei quali aveva militato il 28enne: “Il tuo straordinario coraggio e il tuo sorriso resteranno per sempre vivi nel cuore e nel ricordo di tutti noi!”, si legge sulle pagine della Reggina.

