La villa di Puff Daddy, o noto come Sean Diddy Combs, dovrebbe essere stata risparmiata dalle fiamme che stanno devastando i quartieri più esclusivi di Los Angeles. Gli incendi, che sono iniziati da ormai una settimana, hanno raso al suolo gran parte di Pacific Palisades, il distretto occidentale della città di Los Angeles che si affaccia sul mare. Le fiamme hanno anche causato 16 morti e la distruzione di oltre 12mila strutture e 180mila sfollati.

In uno scenario post apocalittico, però, c’è stata una sorpresa: la villa di Diddy Combs, il rapper finito in disgrazia e attualmente detenuto in un carcere di New York per stupro e molestie, avrebbe riportato solo pochi danni restando pressoché intatta nonostante nella zona le ville di tanti altri personaggi dello spettacolo non esistano più. Infatti, oltre alla villa di Paris Hilton completamente devastata sulla spiaggia di Malibu, quelle di Anthony Hopkins, Eugene Levy, Denise Crosby, Adam Brody, Billy Crystal e Mel Gibson sono andate perse con tutto quello che contenevano.

La casa di Puff Daddy è stata valutata 61,5 milioni di dollari. Pare che il rapper l’avesse stata messa in vendita due mesi prima del suo arresto, ma che nessuno avesse mostrato interesse per l’acquisto. La villa era stata acqusitata 10 anni fa per circa 40 milioni di dollari. E chissà come cambia il valore della casa con le centinaia andate in fumo nella zona…

Piero de Cindio

