Domenico Lacerenza, candidato a governatore della Regione Basilicata e sostenuto da Pd, M5S, Avs e + Europa ha deciso di ritirarsi e di fare un passo indietro “per preservare l’unità.”

“Dopo un’attenta riflessione voglio comunicare la mia rinuncia alla candidatura a Presidente della Regione Basilicata. È una decisione presa con assoluta serenità e anche nell’interesse delle forze politiche che hanno voluto propormi – aggiunge Lacerenza – Avevo dato la mia disponibilità, ma non posso non registrare le reazioni che ci sono state in seguito.”

I ringraziamenti di Lacerenza a Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo

“In ogni caso – aggiunge – voglio che lo spirito che ha portato alla proposta che ho ricevuto, cioè la ricerca dell’unità dei moderati e progressisti e l’offerta di una coalizione capace di battere il centro destra in Basilicata, sia preservato, e per questo faccio un passo indietro. Lo devo anche alla mia storia professionale e per rispetto alla comunità dei lucani. Ringrazio quanti hanno espresso fiducia nei miei confronti, e in particolare Elly Schlein, Giuseppe Conte e Angelo Chiorazzo.

Calenda, Lacerenza si ritira? Sono dilettanti allo sbaraglio

“Dilettanti allo sbaraglio. Altro capolavoro politico di Conte con PD a rimorchio”. Lo scrive sui social Carlo Calenda, leader di Azione, commentando il passo indietro di Domenico Lacerenza dalla corsa per la presidenza della Basilicata con il sostegno di Pd ed M5s.

Bonaccini, troviamo l’unità in Basilicata su un programma

“In Basilicata, se si leggono i risultati delle ultime elezioni politiche, si può comprendere come la destra sia più debole che in Abruzzo e in Sardegna. Dunque, più che dedicarsi alla ricerca di colpe e responsabilità, penso che si debbano usare le prossime ore per chiedere uno sforzo di unità, perché mi sembra chiaro quale sia la priorità: il centrosinistra deve trovare le basi di un programma. Chiedo a tutti uno sforzo di responsabilità per cercare di ripartire a trovare le ragioni per stare uniti”. Lo dice il governatore dell’Emilia-Romagna e presidente del Pd Stefano Bonaccini che non si stanca di sostenere la necessità di un campo largo, dopo la sconfitta in Abruzzo.

Giulio Pinco Caracciolo