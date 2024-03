L’oculista di Venosa (Pz) Domenico Lacerenza , 66 anni, di origini pugliesi, è l’uomo di Pd e M5S candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Secondo quanto si apprende, il dott. Lacerenza è completamente estraneo alla politica e – per sua stessa ammissione – non ha mai incontrato Elly Schlein e nemmeno Giuseppe Conte.

La carriera accademica di Domenico Lacerenza

Domenico Lacerenza si laurea in Medicina e Chirurgia nel 1983 presso l’Università degli Studi di Bari con il voto di 110/110 e lode. Qualche anno dopo, nel 1988 si specializza in Ofatlmologia presso la Clinica Oculistica dell’Università di Bari con voto 50/50 e lode. Nel 1989 è assistente Oculista presso l’Ospedale di Lucera (FG) e nel 1993 diventa aiuto Oculista presso l’Ospedale di Barletta (BA).

Il salto di carriera del dott. Lacerenza a Venosa

Nel 1999 Dirigente Medico II° livello presso l’Ospedale di Venosa. Nel 2003 è stato Capo Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche dell’Azienda Sanitaria U.S.L. N. 1 Di Venosa. Dal 2000 al 2003 collabora come consulente dell’Assessore alla Sanità Regione Basilicata, con incarico finalizzato alla stesura delle “Linee guida regionali sulla Day Surgery”.

Nel 2009 attribuzione del governo clinico-organizzativo Delle attività oculistiche Ospedaliere e territoriali della Azienda Sanitaria (ASP) della Provincia di Potenza. Nel 2010 Rinnovo Incarico di direttore di Dipartimento delle Chirurgie Specialistiche e Direttore di Dipartimento delle acuzie chirurgiche dell’Azienda Sanitaria ASP di Potenza. Nell’anno 2013 ha svolto l’ incarico di Direttore di Dipartimento Interaziendale Regionale di Oculistica. Nel novembre 2015 ha svolto l’ incarico Direttore SIC Oculistica Interaziendale A. O. R. ”San Carlo” di Potenza – ASP di Potenza.

