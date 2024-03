Pd e M5S hanno raggiunto in serata l’accordo per il candidato governatore per le Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile. Il candidato – secondo quanto si è appreso da fonti del Pd lucano – sarà l’oculista Domenico Lacerenza

