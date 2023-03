Una incredibile disavventura per i passeggeri di un volo di ITA Airways partito da Londra con direzione l’aeroporto di Milano Linate. A testimoniarla un trio di giornalisti che per casualità si trovavano a bordo del velivolo: da una parte Gianluigi Nuzzi, conduttore di ‘Quarto grado’, dall’altra Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio di Amazon Prime Video.

In un video pubblicato giovedì sul proprio profllo Instagram, Nuzzi mostra Alessia Tarquinio costretta ad improvvisarsi hostess di bordo per tradurre in italiano i messaggi dello staff a bordo del volo di ITA Airways, dato che l’equipaggio non parla la nostra lingua.

Il messaggio ha del clamoroso: “Siamo bloccati nell’aereo – scrive Nuzzi – perché dicono c’è vento e l’aereo pesa troppo… cercano 5 volontari che scendano e stiamo a Londra… Fantascienza”.

La richiesta in particolare, come spiega Tarquinio parlando al microfono di bordo, è di “quattro uomini e una donna”, ma di rimborso economico non se ne parla. “Non parlano al momento di rimborso, magari nei prossimi minuti vi faranno una offerta”, commenta anche ironicamente la giornalista di Prime Video.

E qualcuno tra le poltrone ha anche lanciato la provocazione per individuare i volontari, chiedendo che a scendere siano il capitano e le hostess. Come spiega poi su Twitter Alciato, per consentire la partenza dell’aereo “i bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani”.

Volo ITA London City-Linate. Il volo non parte perché ‘pesa troppo’. Si cercano volontari che scendano. I bagagli di tutti i passeggeri vengono scaricati e saranno spediti domani. L’equipaggio non parla italiano. Traduce per tutti @LaTarqui_ pic.twitter.com/kXLsWZ6SHs — Alessandro Alciato (@AAlciato) March 10, 2023

E sempre con grande ironia Claudio Marchisio, l’ex calciatore della Juventus che con Alciato e Tarquinio era stato impegnato mercoledì a Londra per commentare la partita di Champions LEague tra i padroni di casa del Tottenham e il Milan, ha definito la giornalista di Prime Vide “multitasking”.

