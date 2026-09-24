Dopo le elezioni a Berlino e in Meclemburgo-Pomerania Anteriore incontriamo Jürgen Nebe, militante dell’AfD, per capire le ragioni del successo del partito.

L’ascesa della Linke a Berlino è un fenomeno della capitale o va letta in un contesto nazionale?

«Entrambe le cose. Berlino è un caso particolare, ma il risultato ha anche una dimensione nazionale. La Linke, nata dal partito comunista della Germania dell’Est, ha vinto con il 25,7 per cento, conquistando soprattutto i giovani. Conserva caratteristiche del “vecchio comunismo” ed è infiltrata da esponenti dell’islamismo radicale. Il risultato mostra l’erosione di CDU e SPD, non solo berlinese. Nella capitale i più anziani sono preoccupati per il futuro con la Linke alla guida del Municipio rosso perché è una forza incostituzionale».

Perché, nonostante abbia quasi raddoppiato i consensi, l’AfD è più debole nei quartieri con un’elevata presenza di persone con background migratorio?

«A Berlino, l’elevata presenza di persone con background migratorio ha contribuito al successo della Linke. Per l’AfD il centro urbano resta un terreno più difficile rispetto alle periferie. Cambiare questo trend è una sfida strategica».

Nel Meclemburgo avete ottenuto il 38,2 per cento, nonostante la quota di residenti stranieri sia appena del 6,5 per cento.

«L’AfD non viene votata esclusivamente per la questione migratoria. I maggiori incrementi sono arrivati dagli ex astensionisti e da elettori di SPD e CDU. L’insoddisfazione verso il governo federale, le preoccupazioni economiche e la paura della guerra hanno contribuito al risultato».

Pensa che la Germania stia vivendo un Kulturkampf, un conflitto culturale tra aree urbane e rurali?

«Esistono differenze culturali e sociali crescenti, ma sono più complesse della semplice contrapposizione città-campagna. Berlino stessa è divisa: la Linke domina in molte aree centrali, l’AfD è più forte nelle periferie. Nel Meclemburgo l’AfD è diventata il primo partito».

Il “cordone sanitario” non è una conseguenza del sistema proporzionale? E come risponde a chi colloca l’AfD fuori dal mainstream democratico?

«Nel sistema proporzionale non esiste un automatismo che assegni il governo al partito più votato: le forze politiche scelgono le coalizioni. Il “Brandmauer” è antidemocratico perché ignora milioni di elettori che in passato hanno votato CDU, Verdi o SPD e che oggi vengono definiti “nazisti” o “bruni”. Indennità di cittadinanza, immigrazione incontrollata e clan criminali a matrice islamista rappresentano costi enormi per i contribuenti. Gli elevati costi energetici e fiscali indeboliscono la competitività dell’industria tedesca. Merz non ha un programma capace di invertire questa tendenza. L’AfD dovrebbe avere la possibilità di dimostrare ciò che è in grado di fare. Nel 2026 il Tribunale amministrativo di Colonia ha temporaneamente impedito la classificazione dell’intero partito come “estremista di destra”: il procedimento principale è ancora in corso. Per le federazioni regionali valgono valutazioni differenti».

In che misura il voto ha espresso insoddisfazione verso il governo federale su temi che non sono di competenza dei Länder, come politica estera, Ucraina, Israele, sanità e pensioni?

«Sicuramente. Nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore il 91 per cento degli intervistati era insoddisfatto del governo federale. A Berlino circa la metà degli elettori ha ritenuto che meritasse un “cartellino giallo”. Tuttavia, nella capitale il tema dominante erano casa e affitti».

È finito il tempo dei catch-all parties e l’AfD è ormai più di un voto di protesta?

«I dati parlano da soli. A Berlino abbiamo ottenuto circa 60.000 voti dalla CDU e consensi dagli ex astensionisti. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore circa 66.000 ex non votanti, 48.000 ex elettori SPD e 32.000 ex elettori CDU hanno scelto AfD. È molto più di una base elettorale di protesta. A Berlino il 42 per cento degli elettori AfD ha indicato la delusione per la politica precedente come una delle ragioni del proprio voto».

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Giulio Alicanti