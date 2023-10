Girolamo Turano, per tutti Mimmo, trapanese doc compirà 58 anni il prossimo 17 ottobre. Alle sue spalle ha già una carriera politica considerevole, sette elezioni consecutive al Parlamento siciliano e una legislatura interrotta perché intanto nel 2008 veniva eletto presidente della Provincia di Trapani. Non sono mancate le esperienze di governo la prima da assessore regionale agli enti locali nel 2000, poi quella di assessore regionale alle Attività produttive nel 2017 e infine dal 15 novembre 2022 è andato a ricoprire il ruolo di assessore all’istruzione e alla formazione professionale della Regione Siciliana. Un politico di grande esperienza, con lui abbiamo organizzato la seconda edizione di Didacta Italia Edizione Siciliana che si svolgerà dal 12 al 14 ottobre a SiciliaFiera Exibition Meeting Hub di Misterbianco in provincia di Catania. Essendo un uomo di esperienza ha capito subito la grande opportunità di Didacta Italia in Sicilia, e ci racconta che “sono sincero, l’incarico di assessore regionale all’Istruzione è quello che mi ha emozionato di più, anche più della prima nomina. Dopo aver appreso della volontà del Presidente Schifani di affidarmi una delega così delicata il primo istinto è stato quello di recarmi nella scuola che ho frequentato da ragazzo. Un ritorno al passato sul filo delle emozioni e dei ricordi per ragionare con la giusta passione di futuro della scuola”.

“Futuro” è la parola che ha in mente l’assessore Turano da quando è assessore all’istruzione e alla formazione professionale: “Quest’anno la riforma Gentile compie cento anni. Una riforma epocale come però lo sono le sfide che la scuola italiana e siciliana affronta oggi per le quali non servono solo riforme e provvedimenti ma soprattutto una visione, un approccio nuovo”. Ci spiega quale è l’approccio che ha in mente: “Da ragazzi se ci domandavano che mestiere avremmo voluto fare avevamo in tasca più o meno un ventaglio definito di risposte. Oggi credo sia più difficile rispondere perché è probabile che con questa innovazione frenetica il mestiere dei nostri ragazzi ancora non esista… in questo senso per me è fondamentale ridisegnare una formazione che sia strettamente collegata al mercato del lavoro e ne segua tendenze, necessità ed evoluzioni”. Mi sembra un ottimo approccio, che è quello che abbiamo noi di Didacta Italia. Turano spiega ancora che “la scuola, quella siciliana più che mai, ha bisogno di futuro. Non è un modo di dire ma una necessità vitale della scuola soprattutto in una terra per la quale il maggior nemico è la disperazione, la depressione da mancanza di lavoro, di prospettiva, di mobilità sociale. Una scuola che funziona, che è capace di futuro, che è presente è la più grande risorsa per la Sicilia. Ecco perché prossimamente annuncerò una serie di misure volte a rafforzare il ruolo della scuola, a renderla un vero punto di riferimento per i siciliani”.

“Con il futuro nella testa non potevo non innamorarmi di Didacta Italia. Didacta a Firenze è stato uno dei miei primi impegni da assessore all’Istruzione e lì ho incontrato il futuro della scuola e l’ho voluto nella mia Sicilia proprio per offrire al mondo della scuola siciliano questo ‘ritorno al futuro”. Non si sottrae Turano a raccontare le difficoltà della scuola siciliana “Chiudiamo un anno difficile per la scuola siciliana, segnato dal alcune cattive testimonianze: penso alla maestra coinvolta nella latitanza di Messina Denaro o alla preside palermitana indagata per aver sottratto beni di prima necessità a studenti in difficoltà. La scuola siciliana non è questa. La scuola siciliana è la scuola di presidi e docenti ogni giorno in trincea, è la scuola di ragazze e ragazzi che fanno la rivoluzione scegliendo di andare ogni giorno a scuola. E’ questa la scuola su cui vogliamo investire le nostre risorse finanziarie e umane, è questa la scuola che incontreremo a Misterbianco in occasione dell’edizione siciliana di Didacta Italia”. Ci vuole grinta e visione per affrontare territori problematici, ma ci vuole anche voglia di riscatto, e allora con l’Assessore Turano diamo appuntamento ai docenti siciliani a Misterbianco il 12 ottobre, per progettare la scuola di oggi e di domani, la settimana prossima “domani c’è scuola” la racconteremo da lì.

Anna Paola Concia Ho lavorato in tutte le istituzioni italiane: Assessora al Comune di Firenze, Presidente di Agensport - Regione Lazio, Deputata della Repubblica, Consigliera di tre Ministre della Repubblica. Dal 2016 sono Coordinatrice del Comitato Organizzatore di “Didacta Italia”, l’edizione italiana di “Didacta International” la Fiera della Scuola più importante del mondo che si svolge in Germania. Sono sposata con Ricarda Concia, criminologa tedesca, con cui vivo a Francoforte dal 2014.

