Una significativa convenzione per agevolare l’accesso ai percorsi di cura a favore dei militari del Corpo della Guardia di Finanza e dei loro familiari nonché rafforzare la rete di assistenza sanitaria sul territorio.

È questo l’obiettivo principale dell’atto firmato oggi tra la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico e il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, in occasione di un incontro che si è tenuto presso la caserma “M.A.V.M. Ten. Arcioni”, in via Nomentana.

A sottoscrivere l’accordo il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico, Paolo Sormani.

All’evento erano inoltre presenti, per il Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza, il Capo di Stato Maggiore, Colonnello Andrea Tesi e il Capo Ufficio Sanitario, Tenente Colonnello Valentina Gulotta, mentre, per il Policlinico Campus Bio-Medico, hanno partecipato il Direttore Sanitario Antonella Venditti e il Direttore Customer Management e Privati Michele Urbano.

L’intesa, valida fino a fine 2026, prevede tariffe agevolate per numerosi servizi di assistenza sanitaria e diagnostica, incluse le prestazioni di odontoiatria e check-up completi per uomini e donne. La convenzione è rivolta al personale appartenente al Corpo – in servizio e in congedo – e ai loro parenti entro il primo grado. L’iniziativa nasce per rispondere in modo concreto alle esigenze di salute dei militari e dei loro familiari, attraverso percorsi di cura dedicati, con particolare attenzione anche agli aspetti di prevenzione.

“La firma di questa convenzione s’inquadra nell’ambito della policy perseguita dal Corpo di accrescere il network dell’assistenza a beneficio dei militari, network composto anche da strutture sanitarie pubbliche e private, presenti sul territorio e a loro supporto”, ha affermato il Generale di Divisione Mariano La Malfa, il quale poi ha aggiunto: “Poter contare su una struttura di riferimento come il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, centro riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale, è per noi motivo di orgoglio e rappresenta una garanzia di assoluta affidabilità nell’assistenza”.

“Questo accordo rappresenta un passo importante per facilitare l’accesso ai nostri servizi da parte dei militari della Guardia di Finanza e dei loro familiari”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Policlinico Campus Bio-Medico Paolo Sormani. “Mettere a disposizione percorsi dedicati” – ha concluso Sormani – “significa anche assicurare maggiore continuità nell’assistenza, nel segno della prossimità e dell’attenzione alla persona che da sempre contraddistinguono il nostro Policlinico”.

La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico si caratterizza per l’esercizio sinergico delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Al suo interno sono attive più di 60 Unità operative, che erogano prestazioni in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tariffa amica e privatamente. Dispone di 348 posti letto in SSN e di 2 blocchi operatori con 13 sale operatorie. Inoltre, consta di 3 sale angiografiche e di 4 ambulatori chirurgici ed è attrezzato per interventi di chirurgia mini-invasiva e robotica. Comprende servizi ambulatoriali, di day-hospital, day-surgery, un pronto soccorso e reparti di degenza organizzati per intensità di cura. Dispone di un Hospice per le cure palliative, erogate anche in assistenza domiciliare, e di due Campus Medical Center: Longoni, nel quartiere prenestino e Porta Pinciana, in centro a Roma. La Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico è accreditata presso la Joint Commission International (JCI) come primo Academic Hospital nel Lazio. L’attività sanitaria, didattica e di ricerca, svolta all’interno della struttura, soddisfa oltre 1.000 elementi misurabili di qualità e sicurezza riconosciuti a livello mondiale.

