Per il terzo anniversario della guerra in Ucraina, la giornalista e scrittrice Claudia Conte e l’associazione “La Memoria Viva” hanno promosso un’iniziativa umanitaria che ha permesso, grazie all’ospitalità della CEI, l’accoglienza in Italia di alcune bambine vittime del conflitto ancora in corso. Con il sostegno della FIGC e del Presidente Gabriele Gravina, hanno avuto l’opportunità di incontrare la leggenda del calcio Andriy Shevchenko, oggi presidente della Federazione Calcistica Ucraina, in un emozionante incontro presso la sede della FIGC a Roma. Un momento davvero speciale per celebrare la solidarietà verso un popolo devastato da una guerra che ha causato migliaia di vittime e milioni di rifugiati.

Una nuova missione solidale che si propone di offrire nel mese di febbraio alle piccole sfortunate un periodo di sollievo e serenità, lontano dai traumi della guerra, ospiti della CEI grazie all’intervento di Monsignor Massimo Angelelli (Direttore Generale della Pastorale della Salute). Le bambine sfollate da Kharkiv e accolte a Krasnokutsk, potranno visitare diverse città italiane,

partecipando a eventi culturali e ricreativi. Tra le tappe previste, il celebre Carnevale di Viareggio, dove presenteranno la Bambolina Vilna. Lo scopo della presentazione sarà la missione “Adotta una Vilna”: Vilna, che simboleggia la Libertà, è una bambolina fatta in stoffa e lana lavorata all’uncinetto, di circa 25 centimetri di altezza, prodotta da un piccolo gruppo di donne vedove o ragazze orfane di guerra.

Le bamboline, confezionate a Krasnokutsk, saranno inviate in Italia e distribuite a chi avrà fatto una donazione di almeno 25 euro sul conto aperto in Ucraina dal sindaco Iryna Karabut, che mensilmente rendiconterà la cifra e la provenienza delle donazioni e come sono stati spesi i fondi. La delegazione, dopo l’incontro anche con Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni della Shoah, il cantante e compositore Ermal Meta, e da Giuliano Amato, Presidente dell’istituto dell’enciclopedia Treccani, si concluderà poi con le visite alla Camera dei Deputati dal Presidente della commissione cultura l’on. Federico Mollicone, presso la Sede del Dipartimento della Protezione Civile. Nella giornata di oggi, 5 febbraio, l’incontro invece con Papa Francesco.

