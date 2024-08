Preferiva essere definito “incantatore” più che “seduttore” perché “la seduzione è fatta di calcolo, non di fascino”. La vita sentimentale di Alain Delon, l’attore e divo francese scomparso a 88 anni il 18 agosto nella sua casa di Douchy dopo una lunga malattia, è stata prima intensa, poi burrascosa con gli episodi degli ultimi anni che hanno portato i tre figli a denunciare l’ultima compagna Hiromi Rollin, presentata da Delon come “dama di compagnia”.

Il figlio mai riconosciuto adottato dalla madre di Delon

Un matrimonio, tante relazioni, tre figli in lotta tra loro e un quarto, che sarebbe il primogenito, mai riconosciuto ma adottato dalla madre di Delon, Edith Boulogne. Diverse le donne che hanno segnato la sua vita.

Negli anni Cinquanta Delon era fidanzato con Brigitte Auber che avviò di fatto il divo francese nel mondo del cinema presentandogli Michèle Cordoue, moglie del regista Yves Allégret, che sarebbe diventata poi la sua amante. Fu lei, come ricorda Delon, che “mi imporrà con suo marito che mi darà il mio primo ruolo in Godot”.

Le donne di Delon: dalla principessa ‘Sissi’ alla

L’amore vero l’attore lo incontra sul set de L’amante pura di Pierre Gaspard-Huit quando incontra Romy Schneider, attrice austriaca passata alla storia per il ruolo da protagonista nel film “Sissi”. I due si fidanzarono nel giro di pochi mesi, anche se non si sposarono mai. Dopo quattro anni tumultuosi, Delon la lascio’ con una lettera. Eppure, quando si rividero per girare ‘La piscina’ nel 1968, furono scintille. Lui la defini’ “l’amore della mia vita” dopo la sua tragica morte nel 1982 ed era presente l’anno prima anche in occasione del funerale del figlio di Schneider, morto tragicamente a 14 anni.

Ebbe una storia con la cantante Nico, dalla quale nel 1962 ebbe un figlio, mai riconosciuto anche se la stessa cantante e attrice tedesca dei Velvet Underground affermà di avere un figlio con Delon, Christian Aaron Boulogne, nato nel 1962. Delon nego’ sempre di essere il padre e, mentre lei lottava contro la tossicodipendenza, il bambino fu cresciuto dalla madre di Delon. Christian Aaron Boulogne è morto lo scorso anno, 2023, dopo che per tutta la vita assicurò di essere figlio dell’attore francese.

L’unico matrimonio di Delon con Francine Canovas

Nel 1964 l’unico matrimonio di Alain Delon con Francine Canovas (detta Nathalie Delon). La coppia si incontrò in un night club di Parigi mentre lui era con Schneider. Lei era incinta (Anthony, primogenito di Delon) quando si sposarono in segreto nel 1964. La relazione, però, fu sempre burrascosa e divorziarono nel 1969 dopo che Delon si mise con una delle sue co-star, Mireille Darc, dopo essere da un anno a Hollywood.

Con Mireille Darc modella poi diventata attrice e documentarista, ebbe la relazione più lunga, dal ’68 all’83. I due rimasero amici fino alla morte di lei nel 2017. Durante gli ultimi anni di relazione con la Darc, Delon ha portato avanti alcuni flirt con le attrici Veronique Jannot, Sylvia Kristel, Sydne Rome e Dalila Di Lazzaro.

Poi ci fu una parentesi, prolungata, con Dalida, la diva del pop italo-francese, grande star internazionale della musica negli Anni ’60 e ’70, con cui ebbe una relazione. Era la sua vicina di casa, quando arrivò a Parigi nel 1956 con “nient’altro che la sua corona di Miss Egitto”. La loro passione si riaccese un decennio dopo a Roma, mentre lui era sposato e registrarono un singolo insieme ‘Paroles, Paroles’ (‘Parole, Parole’) nel 1972. Delon disse di essere “pieno di rimpianti” quando lei si suicido’ nel 1987. L’attore è stato brevemente legato anche all’attrice Anne Parillaud, dal 1982 al 1984, e a Catherine Pironi.

Gli altri due figli di Delon (Anouchka e Alain Fabien) nacquero dalla relazione con la modella olandese Rosalie van Breemen. Delon incontrò la modella olandese di 21 anni mentre girava un video musicale nel 1987. Si separarono nel 2001. Nel terzo millennio Alain Delon ha trovato una nuova compagna: Hiromi Rollin, di origini giapponesi, che lo ha affiancato negli ultimi anni di vita prima di essere allontanata dai figli perché accusata di maltrattamenti e circonvenzione di incapace, oltre che di mire sull’eredità.

Alain Delon, la lettera della compagna contro i figli

Negli ultimi mesi, Hiromi Rollin, l’ultima compagna di Delon aveva mandato una lettera alla procura di Montargis, che già indagava sulle condizioni di salute dell’88enne, per chiedere accertamenti su dei fatti simili a un “tentativo di omicidio premeditato”.

Nella lettera di Rollin, scritta dal suo avvocato Yassine Bouzrou, veniva messo in luce il peggioramento delle condizioni di salute di Alain Delon, affetto da un linfoma diffuso. Secondo la donna le condizioni di Delon erano stabili grazie alle cure dei medici svizzeri, ma da quando lei è stata cacciata da Douchy, i figli non avrebbero più portato il padre in Svizzera per un controllo previsto il 28 agosto scorso (2023) e non avrebbero più consultato il medico curante dal 30 giugno scorso. Il tutto sarebbe confermato da alcuni messaggi tra i figli dell’attore Anouchka, Anthony e Alain-Fabien in cui si dicono “consapevoli che le cure sono vitali” e che interrompendole si “accelererebbe la morte del padre”.

Per Rollin sarebbe proprio questa circostanza ad aver fatto peggiorare la salute di Alain Delon. Secondo gli sms, visionati anche da ‘Le Figaro’ sarebbe stato il figlio Anthony a proporre “di sospendere immediatamente la chemio” per nutrire il padre con “succhi di frutta per compensare le sue carenze”.

Nella lettera dell’ex compagna, si legge: “I figli di Delon non possono ignorare che la sostituzione di un trattamento farmacologico pesante con succhi di frutta non garantirà in alcun modo la stabilità dello stato di salute di un uomo di 88 anni affetto da una grave malattia solitamente curata da medici specialisti”. “Questi elementi consentono di affermare che avrebbero commesso atti che potrebbero caratterizzarsi come tentato omicidio” concludono Rollin e il suo avvocato.

