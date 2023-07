Lunedì 19 luglio 1993

Un anno dopo la strage di Via D’Amelio che uccise Paolo Borsellino e sei agenti della sua scorta, la Sicilia ricorda quanto accaduto con incontri, fiaccolate, concerti e una catena umana di quattro chilometri. C’è anche però chi prende le distanze e chiede che non venga piantato l’albero della Pace arrivato da Betlemme.

Il Ministro delle finanze Franco Gallo annuncia: tredicesima più pesante, i 1.000 miliardi del fiscal drag (le imposte pagate in più a causa dell’inflazione) saranno restituiti nella tredicesima di pensionati e dipendenti.

La Lega chiede la tassa sul vizio. Da Milano parte la proposta di chiedere la ricevuta fiscale alle prostitute. Inoltre la Lega chiede che disonesti, ladri e mafiosi siano processati anche per evasione fiscale.

Nasce «il galateo dello scoiattolo», le regole di convivenza nei ristoranti fra fumatori e non fumatori.

Le forze serbe sfondano le difese di Sarajevo e arrivano a pochi chilometri della città sia a nord che a sud. Chiuso l’ultimo varco attraverso il quale arrivavano gli aiuti.

Il fotomontaggio è la moda del momento: Antonio Di Pietro in manette, Alberto Di Monaco che si sposa con Claudia Schiffer. Gli intellettuali si interrogano sulle conseguenze di questa nuova tecnologia.

Venerdì 19 luglio 2013

Il PD non vota la mozione di sfiducia al Ministro Alfano e salva il Governo.

Il Governo ha un piano per l’IMU: sconti e tassa unica con Tares e Addizionale Irpef. L’obiettivo è quello di arrivare ad un’unica tassa comunale.

«Mi opero per sorridere» parla per la prima volta al Corriere della Sera Lucia Annibali, che racconta dell’aggressione subita pochi mesi fa e del suo futuro.

Il Blogger Aleksej Navalny, il principale oppositore di Putin, è stato condannato a 5 anni di reclusione senza condizionale per un furto di legname, vicenda peraltro già archiviata in una precedente inchiesta. Migliaia di persone sono scese in strada a Mosca, San Pietroburgo e altre città per protestare contro la condanna. Reazioni sdegnate da Europa e Usa.

Detroit, la città più importanti del Michigan, ha dichiarato fallimento. Il passivo è di 18 miliardi di Dollari. L’amministrazione ha chiesto aiuto al Governo federale, ma dovrà anche vendere molte proprietà comunali, tagliare i bonus ai suoi dipendenti e ridurre le pensioni ai 20.000 ex dipendenti.

Arrestato a Panama l’agente Cia, Robert Seldon Lady, mente del sequestro di Abu Omar, condannato in Italia in via definitiva a 9 anni. L’Italia ha due mesi per chiedere l’estradizione.

Franco Bellacci