Piatti sporchi, pentole nel lavandino, letto sfatto, decine di sigarette spente nello stesso posacenere, abiti a terra. Tanto caos nel luogo di ritrovamento di Tatiana Tramacere, la studentessa 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce il 24 novembre scorso e ritrovata dai carabinieri in quella “tana d’amore” assieme al 30enne rumeno Dragos-Ioan Ghermescu, più di un amico, e oggi indagato, dopo che aveva nascosto la presenza della giovane nel suo appartamento alle autorità.

La mansarda di 50 metri quadri di Tatiana e Dragos

Le immagini delle stanze dove i due hanno passato insieme gli ultimi giorni vengono mostrate in esclusiva dal TG1, che è riuscito ad entrare nella piccola mansarda di due stanze ed un bagno dove i giovani hanno trascorso gli ultimi giorni. Dalle immagini è evidente il forte stato di incuria del locale, un appartamento di Nardò affittato a Dragos Ioan Gheormescu. 50 metri quadri e un evidente stato di abbandono a sé stessi: dalle immagini della mansarda spicca il disordine, fogli ammucchiati, un divano usato come stendino.

Le parole di Dragos

Dopo essere stata portata via dalle autorità per dei controlli in ospedale, Tatiana ha trascorso la notte in casa: “È stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l’unico di cui si fidava”. È stata questa la versione di Dragos, che qualche giorno prima, anche al programma ‘Chi l’ha visto?’ nascondeva la presenza della ragazza in casa sua. La teoria che allontana le ipotesi di sequestro sarebbe stata confermata anche dalla stessa Tatiana che ieri notte, dopo i controlli in ospedale, è rientrata a casa. In un messaggio davanti alle telecamere il 30enne ha aggiunto: “Confermo che il forte sentimento reciproco tra me e Tatiana che si è consolidato di fatto in questi giorni non mi ha fatto ben comprendere le conseguenze, anche di natura pubblica, derivanti da questa nostra avventura, che ripeto era di comune accordo. Ho voluto tutelare Tatiana nelle sue scelte personali di cambiare vita”.

Tatiana e Dragos, il sentimento nato dopo aver salvato un gattino

Il forte sentimento tra Tatiana e Dragos-Ioan Ghermescu si è rinforzato lo scorso 24 novembre, dopo che i due si erano visti al parco. Un mese prima insieme, avevamo trovato e salvato un gattino, che Dragos aveva portato in casa. “Mi ha chiesto di lui, l’ho invitata a venire a vederlo personalmente. Siamo saliti da me. Ci siamo innamorati, stavamo bene insieme”, ha raccontato Dragos. E da quella sera Tatiana non è più andata via. “Mi ha chiesto di non dire nulla a nessuno, ma non ci siamo accorti che la situazione ci stava sfuggendo di mano”, ha aggiunto il ragazzo.

