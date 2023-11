Prove evidenti in grado di dimostrare che i terroristi di Hamas avevano la loro base militare all’interno di un seminterrato dell’ospedale di Rantisi e Gaza: un punto di snodo per organizzare attacchi, trattenere ostaggi e stoccare le proprie armi. Le immagini arrivano dal portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari, che in un video fa vedere inizialmente la casa di un terrorista di Hamas eliminato dalle IDF, localizzata accanto alla scuola Al Buraq, a soli 200 metri dall’ospedale. Successivamente è proprio in quest’ultimo edificio che il reportage delle forze di difesa si sviluppa: nella clip entrano dentro la struttura e filmano quanto resta della base operativa.

Un biberon, dei pannolini, o un pezzo di corda legato a una sedia. Una sala armamenti con esplosivi e Kalashnikov, e anche una moto con segni di proiettili probabilmente utilizzata nell’attacco del 7 ottobre. Nel sotterraneo vi sono inoltre docce, wc e un nascondiglio dove sarebbero stati tenuti gli ostaggi, con una lista in arabo dei turni delle guardie appesa al muro. Segni inconfutabili della presenza di Hamas.

Hagari ha ribadito che “Questa è la guerra è contro Hamas, non contro la gente a Gaza. Specialmente non contro i malati, le donne o i bambini” e che “i terroristi di potrebbero aver lasciato l’ospedale durante l’evacuazione dei pazienti”. Il portavoce dell’esercito israeliano ha inoltre affermato che l’Idf si è impegnato per l’evacuazione in sicurezza dell’ospedale pediatrico Rantisi a Gaza, verso altri ospedali più sicuri nel nord della Striscia.

Il profilo del comandante di Hamas ucciso

Il nome del comandante della compagnia Nasser-Radwan di Hamas ucciso corrisponde ad Ahmed Siam. Ha perso la vita all’interno della scuola Al Buraq a Gaza City. L’azione è stata condotta insieme ad altri membri del movimento islamista palestinese Il raid è stato eseguito in base a indicazioni fornite dall’intelligence e dalle truppe sul terreno. Dichiarazioni che evidenzierebbero ancora una volta l’uso da parte di Hamas dei civili della Striscia di Gaza come scudi umani e a fini terroristici.

