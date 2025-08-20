L’audience digitale incassata dai post pubblicati dagli account social dei Volenterosi, che a Washington si sono incontrati con il presidente statunitense Donald Trump e con quello ucraino Volodymyr Zelensky, ci aiuta a comprendere la forza del presidio dei singoli leader e la loro capacità di dialogare con le rispettive fanbase.

Tra i leader europei è Giorgia Meloni a incassare la quota maggiore di interazioni (like, commenti e condivisioni) e di nuovi follower: 456mila reaction e 18.100 nuovi iscritti. Dietro la premier italiana, seppur con un distacco notevole, troviamo il presidente francese, Emmanuel Macron, i cui post raggiungono il totale di 108mila interazioni, seguito dal premier britannico, Keir Starmer, che ne incassa 86.400.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

