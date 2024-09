Sono state le ricerche sul web effettuate dal telefono di Chiara Petrolini a risultare decisive per il ritrovamento del primo cadavere del bambino nato il 12 maggio 2023 e sepolto nel suo giardino di casa. La Procura di Parma ha diffuso in una nota la cronologia delle digitazioni effettuate della ragazza: indicazioni utili non soltanto – in un primo momento – ai fini delle indagini, ma anche per motivare la presenza dell’aggravante della premeditazione nel reato contestato di omicidio.

Le ricerche per nascondere la pancia

Le prime ricerche di Chiara erano incentrate su come tenere nascosta la gravidanza, dai jeans per nascondere la pancia ai più comuni outfit. “Non voglio che si veda la pancia in gravidanza”; “come non far crescere troppo la pancia in gravidanza”; “nascondere pancia 8 mese di gravidanza”.”Tabella misura pancia in gravidanza”; “cosa mettere per nascondere la pancia in gravidanza”; “come sgonfiare la pancia in gravidanza”. Elementi che hanno portato la Procura a ritenere che la ragazza non avesse dichiarato a nessuno il suo stato. Nessuna ombra sulle intenzioni della ragazza: quella di non mettere alla luce il bambino. La futura mamma aveva infatti cercato “quali condotte tenere per cagionare, o favorire, un aborto”, “cosa causa un aborto spontaneo”; “pugno in pancia conseguenze in gravidanza”; “indurre un aborto”; “aborto per infezione”; “aborto in casa”; “probabilità di aborto settimana per settimana”; “misoprostolo dove si compra”; “erbe che fanno abortire”. Emerge dunque – secondo la Procura – che Chiara non ha disdegnato l’idea neppure di un aborto fuori dei termini di legge; significative sono le ricerche su “aborto al sesto mese”, su “erbe che fanno abortire, su “misoprostolo dove si compra”.

Partorire il prima possibile

Nell’ultima fase di gravidanza le preoccupazioni della mamma erano finalizzate a scoprire come partorire il più presto possibile: l’otto agosto sarebbe volata con la famiglia negli Stati Uniti, e nella realtà dei fatti è riuscita a mettere alla luce il piccolo, per poi sotterrarlo, un giorno prima. “Come indurre o accelerare il parto”, “schiacciare la pancia in gravidanza per indurre il parto”; “masturbazione in gravidanza induce al parto?”; “cercare di partorire a 34 settimane”; “schiacciare la pancia alla 36 settimana anticipa il parto?”; “far scendere la pancia in gravidanza per partorire prima”; “schiacciare la pancia in gravidanza stimola il parto”; “8 mese gravidanza come indurre la gravidanza”; “come vestirsi per non far vedere la pancia in gravidanza”; “come stimolare le contrazioni dopo rottura acque”; “schiacciare la pancia alla 36 settimana anticipa il parto?”; “come stimolare le contrazioni a casa”; “stimolare travaglio 38 settimane”; “posizioni per indurre il travaglio”; “come anticipare il travaglio”; “posizioni per avviare il travaglio”; “come anticipare il travaglio”; “posizioni che stimolano il travaglio”; “digitopressione per stimolare il travaglio”; “travaglio cosa fare e come soffrire meno”; “misoprostolo induzione parto”; “ossitocina”; “i farmaci stimolano le contrazioni?”.

Il sesso in gravidanza

E poi le informazioni ricercate poco prima del giorno del parto “quali relazioni vi siano tra rottura delle acque, travaglio e parto”, “rottura acque sensazioni”; “rottura acque senza contrazioni”; “rottura acque 37 settimane”; “rottura acque quanto dura”; “pancia bassa e rottura acque quando parte il travaglio”; “acque rotte travaglio non parte”; “schiacciare la pancia dopo rottura acque (3.8.24)”; “come indurre il parto dopo aver rotto le acque (3.8.24)”; “rottura acque 38 settimana (4.8.24)”. Da stabilire anche il rapporto con l’ex fidanzato Samuele, per ora ritenuto dalla Procura estraneo ai fatti (Traversetolo, la svolta della testimone anonima che smentisce la mamma del ragazzo di Chiara: “Sapeva tutto. L’ho sentita parlare delle gravidanze”) tra le ricerche di Chiara c’era anche il “Fare sesso in gravidanza l’uomo se ne accorge”.