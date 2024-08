Ecco il consiglio di Elly Schlein, raccolto dalla deputata del Pd Lia Quartapelle che ne ha dato notizia nella sua newsletter: «Quest’estate leggerò “L’Educazione” di Tara Westover, che mi hanno descritto come uno dei più bei libri degli ultimi anni. Tratto dalla vita personale dell’autrice, è la storia di emancipazione di una donna che è cresciuta senza andare a scuola, né sapere cosa accadesse nel mondo, attraverso la scoperta dell’educazione e dell’autoapprendimento». Dunque, “L’educazione” della scrittrice americana Tara Westover uscito in Italia quattro anni fa per Feltrinelli con la traduzione di Silvia Rota Sperti. Negli Stati Uniti ebbe grande successo.

È la storia di una risalita da una condizione selvaggia, non necessariamente nell’accezione negativa, a una di piena acquisizione della realtà. In una famiglia mormona, nell’Idaho, vive una famiglia alo stato pre-moderno: Tara, la sorella Audrey e i fratelli Luke e Richard non sono stati registrati all’anagrafe, non sono mai andati a scuola, non sono mai stati visitati da un dottore. Sono cresciuti senza libri, senza sapere cosa succede nel mondo o cosa sia il passato. Fin da piccolissimi hanno aiutato i genitori nei loro lavori: in estate stufare le erbe per la madre ostetrica e guaritrice, in inverno lavorare nella discarica del padre, per recuperare metalli.

Fino a diciassette anni Tara non aveva idea di cosa fosse l’Olocausto o l’attacco alle Torri gemelle. Con la sua famiglia si preparava alla sicura fine del mondo, accumulando lattine di pesche sciroppate e dormendo con uno zaino d’emergenza sempre a portata di mano. È una condizione pazzesca, in un non-mondo, seppure a suo modo umano. Finché Tara scopre il mondo vero. Attraverso l’educazione comincia a vivere. «Credo che l’istruzione vada intesa come una ricostruzione conti una dell’esperienza, che il processo e il fine dell’istruzione siano la stessa cosa», è la frase del filosofo John Dewey in esergo. È una storia dura, molto dura. Scritta benissimo da Tara Westover, Tara come il personaggio del romanzo, come lei nata nell’Idaho.

Mario Lavia