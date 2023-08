Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha ricevuto una lettera di minacce di morte. Nella lettera, inviata nei giorni scorsi, un mittente anonimo accusa Calderoli di “genocidio nei confronti del Sud” e lo minaccia di morte. L’episodio è avvenuto in un clima di crescente tensione politica, in particolare sul tema dell’autonomia regionale. Calderoli, esponente della Lega, è stato uno dei principali sostenitori della riforma Calderoli ha denunciato l’accaduto sui social, affermando di non avere paura delle minacce e di continuare a lavorare per l’autonomia regionale. Le forze politiche di tutto l’arco parlamentare hanno espresso la loro solidarietà al ministro. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha condannato il gesto “ignobile” e ha invitato a lavorare insieme “a testa alta”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso la sua solidarietà personale e quella del Senato, sottolineando che “di fronte a gesti simili la condanna non può che essere unanime”. “Mando un sincero abbraccio ed esprimo tutta la mia solidarietà a Roberto Calderoli, bersaglio di minacce indegne e vergognose. Nessuna paura davanti ad intimidazioni”, dice il leader della Lega, Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture. “Gravissime le minacce al ministro Calderoli, da sempre impegnato come tutti noi per lo sviluppo dell’Italia intera”, dice la Ministra dell”Università Anna Maria Bernini su Twitter. “Esprimo la mia totale solidarieta’ e vicinanza al collega, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli. Minacce simili sono da condannare senza se e senza ma”, dice la Ministra per il Turismo, Daniela Santanchè. Italia Viva, con la senatrice Raffaella Paita, ha definito le minacce “gravi” e “inaccettabili”. Anche il senatore di Italia Viva Enrico Borghi ha condannato il richiamo alla violenza, “mai accettabile”. “La comunità del Pd condanna senza se e senza ma ogni forma di violenza che provi a condizionare il dibattito pubblico”, dicono i Dem; “Solidarietà e ferma condanna per le minacce ricevute”, dice il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra, Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto del Senato. “Esprimiamo la nostra sincera solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le minacce ricevute. È sempre legittimo opporsi alle idee che non si condividono, ma va fatto all’interno degli spazi garantiti dalla nostra Costituzione”: questo il messaggio giunto dai parlamentari M5S.

