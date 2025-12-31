Per molto tempo rispondere alla domanda dove finisce l’uomo è stato semplice. Finiva nel corpo. Nella carne, nei nervi, nei sensi. Il corpo coincideva con l’identità. Anche quando usava strumenti, macchine o protesi, il confine restava chiaro: da una parte il soggetto, dall’altra ciò che veniva utilizzato. Oggi quella semplicità si è incrinata. Non perché il corpo venga modificato, ma perché l’esperienza di sé comincia a passare attraverso interfacce. Sensazioni mediate, percezioni estese, decisioni che coinvolgono sistemi artificiali. La tecnologia non è più solo qualcosa che si usa: è qualcosa attraverso cui si sente. È qui che nasce l’uomo ibrido. Non nel gesto chirurgico, non nell’impianto, non nella protesi intelligente. Ma nel momento in cui l’identità smette di coincidere interamente con la carne e inizia a includere ciò che partecipa alla percezione e all’azione.

Capire dove finisce il corpo e dove inizia la macchina, allora, non è una questione tecnica. È una domanda sull’identità. Per arrivare a questo punto non c’è stato un salto improvviso. L’ibridazione tra uomo e macchina è avanzata per gradi, quasi senza farsi notare. Per lungo tempo la tecnologia è rimasta esterna al corpo. Anche le protesi più sofisticate rispondevano alla stessa logica: compensare una funzione senza mettere in discussione il confine tra chi sente e ciò che viene usato. Quel confine inizia a sfumare con le interfacce uomo-macchina. Non più semplici dispositivi, ma sistemi capaci di dialogare direttamente con il corpo e, in alcuni casi, con il sistema nervoso. Le interfacce neurali segnano un passaggio decisivo: la tecnologia non si limita a eseguire un comando, ma partecipa al circuito della percezione e dell’azione. Quando la percezione passa da un’interfaccia, il corpo non è più l’unico luogo in cui il sé si costituisce. La trasformazione avviene prima nel modo in cui ci percepiamo, e solo dopo nel modo in cui ci definiamo.

È in questo spazio che compare la figura del cyborg. Non come creatura fantascientifica, ma come concetto usato per descrivere una condizione precisa: quella in cui tecnologia e corpo entrano in continuità, partecipando insieme all’esperienza del soggetto. Il cyborg, in questo senso, non è un corpo potenziato né un essere a metà tra uomo e macchina ma un individuo per cui un dispositivo non resta esterno, ma prende parte in modo stabile alla percezione o all’azione. Quando questo accade, la tecnologia smette di essere vissuta come strumento e diventa parte del modo in cui il soggetto si orienta nel mondo.

Il caso di Kevin Warwick

Il caso di Kevin Warwick porta questa riflessione sul piano dell’esperienza vissuta. Alla fine degli Anni ’90, Warwick decide di impiantare nel proprio corpo un microchip collegato al sistema nervoso per esplorare una comunicazione diretta tra cervello e computer. Lo fa per osservare cosa accade quando la tecnologia entra stabilmente nel circuito percettivo: nei suoi esperimenti, segnali elettronici vengono tradotti in stimoli nervosi, e viceversa. Il corpo diventa un luogo di traduzione continua tra impulsi biologici e artificiali. In questa continuità, il confine tradizionale perde consistenza. Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la comparsa di nuove modalità percettive. Non una semplice estensione dei sensi esistenti, ma canali inediti che il cervello impara a integrare. L’identità non viene sostituita, ma riorganizzata. Il caso Warwick mostra così che l’uomo ibrido non nasce da un atto di ingegneria, ma da un’esperienza. È l’integrazione percettiva, non l’impianto in sé, a produrre lo slittamento: la macchina smette di essere un altro da sé e diventa parte del modo in cui il sé si costituisce.

L’uomo ibrido, allora, non è una figura del futuro né un’eccezione da laboratorio. È una soglia che stiamo attraversando senza accorgercene, ogni volta che una tecnologia entra a far parte stabile della nostra esperienza. Il corpo non viene superato, ma non coincide più del tutto con ciò che siamo. L’identità non è mai stata solo biologica, ma oggi smette di esserlo in modo esclusivo. Quando la percezione, l’azione e il senso di sé passano anche da interfacce artificiali, il confine dell’umano si sposta. Chiedersi dove finisce il corpo e dove inizia la macchina significa allora interrogarsi su come ridefiniamo noi stessi. Non per negare la carne, ma per capire cosa accade quando non basta più a contenerci. In questo spazio incerto, l’uomo non scompare. Cambia il modo in cui si riconosce.

Ilaria Donatio Ho scritto “Opus Gay", un saggio inchiesta su omofobia e morale sessuale cattolica, ho fondato GnamGlam, progetto sull'agroalimentare. Sono tutrice volontaria di minori stranieri non accompagnati e mi interesso da sempre di diritti, immigrazione, ambiente e territorio. Lavoro al The Watcher Post.

© Riproduzione riservata

Ilaria Donatio