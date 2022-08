Uccisi da un fulmine mentre erano in bicicletta, su una mountain bike sul colle dell’Assietta a Pragelato, in provincia di Torino e a pochi chilometri dal Sestriere. Sono morti tragicamente poco dopo le 13 di venerdì 26 agosto l’imprenditore Alberto Balocco, 56 anni compiuti ieri, amministratore delegato dell’azienda dolciaria originaria di Fossano (Cuneo), e Davide Vigo, 55enne torinese ma residente in Lussemburgo.

I due erano in vacanza e stavano facendo una passeggiata in bici quando sono stati colpiti dal fulmine. Come riferito dai tecnici del Soccorso Alpino, la chiamata di emergenza è arrivata nel primo pomeriggio da un passante che ha visto i due ciclisti a terra, esanimi. Sul posto è stato inviato un mezzo del servizio di elisoccorso regionale che è atterrato non senza difficoltà a causa delle avverse condizioni meteo. Nonostante i tentativi dei sanitari, che hanno tentato delle manovre di rianimazione cardiocircolatoria, per i due non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche personale dei carabinieri.

“Siamo sconvolti da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”, è il messaggio di cordoglio inviato dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

Balocco, sposato e padre di tre figli, è il nipote del fondatore dell’azienda dolciaria di famiglia Francesco Antonio Balocco. Il sindaco di Fossano, Dario Tallone, ha espresso il suo cordoglio alla famiglia. Il 2 luglio un altro gravissimo lutto aveva colpito la famiglia Balocco con la morte del padre di Alberto, Aldo, inventore del celebre panettone ‘Mandorlato’ e artefice della crescita dell’azienda avviata dal padre nel 1927 a Fossano (Cuneo), quando aveva aperto una piccola pasticceria. Alberto Balocco, detto “Bebe”, con la sorella Alessandra, guidava l’azienda che ha 500 dipendenti e 200 milioni di fatturato nel 2022.

