Iran, Russia e Cina hanno dato il via a una nuova esercitazione navale congiunta: la Security Belt-2025, nel Golfo dell’Oman, vicino al porto strategico iraniano di Chabahar. Questa esercitazione è la quinta dal 2019 e segna la crescente cooperazione militare tra le tre nazioni, che stanno esponendo navi da guerra, imbarcazioni di supporto ed elicotteri, concentrandosi sulla sicurezza marittima, sulle operazioni antipirateria e sulle missioni di ricerca e soccorso, secondo i media statali iraniani.

Il vice comandante della marina iraniana, il contrammiraglio Mostafa Tajeddini, ha dichiarato lunedì all’emittente statale che l’obiettivo di Security Belt-2025 era quello di migliorare la sicurezza nell’Oceano Indiano settentrionale attraverso lo sviluppo di competenze e la condivisione di esperienze. “Con la sua vasta geografia, l’Oceano Indiano settentrionale richiede coalizioni di paesi con idee simili e interessi condivisi”, ha affermato. La presenza del cacciatorpediniere lanciamissili cinese Baotou, delle corvette russe e della corvetta missilistica stealth iraniana è stata ampiamente interpretata dalle autorità iraniane come una maggiore interoperabilità militare tra le tre nazioni.

Alle esercitazioni partecipano anche nazioni osservatrici, tra cui Qatar, Iraq, Sudafrica, Oman, Emirati Arabi Uniti, Sri Lanka, Pakistan, Azerbaigian e Kazakistan, a dimostrazione del più ampio interesse geopolitico per le mutevoli alleanze in materia di sicurezza.

“Oltre agli stati membri della Shanghai Cooperation Organization, abbiamo invitato diverse altre nazioni della regione a dare il loro contributo alla sicurezza collettiva”, ha osservato Tajeddini, sottolineando lo sforzo dell’Iran di espandere la propria influenza oltre la sfera strategica immediata. Sembra proprio che il presidente Trump si illuda nel suo sforzo di tenere lontana Mosca da Pechino. La Cintura di sicurezza-2025 coincide con un periodo di incertezza globale e di riallineamenti sotto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la cui politica estera sembra scuotere le alleanze tradizionali. Ma mentre gli Stati Uniti ricalibrano le proprie priorità, Cina, Russia e Iran continuano a forgiare un contrappeso alla penetrazione degli Stati uniti.

In un’intervista con Fox News andata in onda domenica, Trump ha escluso che le esercitazioni possano costituireuna preoccupazine per Washington. “Siamo più forti di tutti loro. Abbiamo più potere di tutti loro”, ha detto. Il capo della marina iraniana, il contrammiraglio Shahram Irani, ha subito risposto a Trump, definendolo un “illuso”. Secondo diversi osservatori, l’esercitazione è più di una semplice esercitazione militare e segnala l’emergere di una nuova alleanza unita tra i tre paesi. La Russia sembra dunque giocare su due binari. Nella interlocuzione con Trump sull’Ucraina sembra più interessato a guadagnare tempo, mentre contribuisce ad allontanare gli Usa dall’Europa e lavora a forgiare un sempre più solido asse con Cina e Iran.

Vi è da dire che la pressione di Washington su Teheran per costringerla ad accettare un nuovo accordo sul nucleare, ha spinto la Repubblica islamica più vicino alle potenze regionali. Teheran vuole dimostrare che i piani per frenare l’influenza geopolitica dell’Iran sono solo controproducenti poiché accelerano la sua integrazione in quadri alternativi. Le esercitazioni Security Belt-2025 simboleggiano anche un più ampio cambiamento nelle dinamiche globali. Vedono il coinvolgimento delle nazioni BRICS e degli stati membri della Shanghai Cooperation Organization come un’indicazione dell’emergere di nuove coalizioni di sicurezza che cercano di operare indipendentemente dall’Occidente e affermano la loro presenza di mira in particolare in importanti vie d’acqua strategiche come il Golfo dell’Oman e l’Oceano Indiano.

Questa crescente alleanza potrebbe aumentare le tensioni con Washington, poiché i tre paesi cercano di rimodellare e ridefinire il panorama strategico, uno sforzo che potrebbe destabilizzare gli Stati Uniti e aumentare ulteriormente le tensioni in mare.

Mariano Giustino