In seguito a una presunta lite condominiale, ha cosparso di liquido infiammabile una donna di 48 anni e la sua auto, appiccando un incendio ‘armato’ di accendino. Raccapricciante quando accaduto intorno alle 12.30 di martedì 5 settembre a Quarto, comune in provincia di Napoli. I carabinieri sono intervenuti in via de Gasperi e arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi, Francesco Riccio 53enne già noto alle forze dell’ordine.

La donna è stata soccorsa e trasportata dal 118 al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli: avrebbe riportato ustioni diffuse su tutto il corpo e le sue condizioni sarebbero gravi. Attesa per la prognosi dei medici. La vicenda, come detto, sarebbe riconducibile a dissidi di natura condominiale. Al vaglio anche le testimonianze degli altri residenti della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto.

seguono aggiornamenti

Redazione

Ciro Cuozzo