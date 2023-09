Il cadavere di una donna di 52 anni, di professione infermiera, è stato trovato nell’androne di un palazzo in via Giuseppe Allievo, in zona Monte Mario a Roma. Secondo una prima ricostruzione, sul corpo, all’altezza dell’addome, aveva i segni di diverse coltellate. A lanciare l’allarme un residente che ha trovato intorno alle 17 il cadavere della donna riverso a terra, in una pozza di sangue.

La vittima viveva insieme all’anziana madre. Sul posto gli agenti di polizia della Squadra Mobile capitolina e i colleghi della Scientifica per i rilievi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alla ricerca di elementi utili a chiarire quanto accaduto. Tra le piste che stanno seguendo gli investigatori della Sezione Omicidi, ci sarebbe anche quella che porterebbe all‘ex compagno della donna che attualmente è irreperibile. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito poco prima delle grida provenire dall’androne del palazzo. Sul luogo del delitto è arrivata anche la pm della procura di Roma Claudia Alberti, del pool di magistrati che si occupa delle violenze di genere.

La donna, secondo quanto ricostruisce l’agenzia Nova, era separata e aveva due figli. “Io vivo nel palazzo, penso che vivesse qua con la madre – spiega una residente -. Da quello che so ha due bambini ed è separata. Mio marito ha sentito urlare ‘aiuto’ intorno alle 17 ma quando si è sporto dal balcone non ha visto nulla. Quando è uscito per andare a lavorare è passato davanti all’ascensore e ha visto un corpo disteso ma già era coperto con un telo”.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo