E’ stata trovata senza vita, uccisa a coltellate, nell’appartamento dell’ex fidanzato dopo l’allarme lanciato dai genitori che non avevano più notizie da ieri. Orrore a Silandro in provincia di Bolzano dove è stato registrato l’ennesimo femminicidio. Vittima una ragazza di 21 anni, ritrovata cadavere nella mattinata di domenica 13 agosto. Si chiamava Celine Frei Matzohl, 21enne di Corces, comune della Val Venosta in provincia di Bolzano.

Poche ore dopo l’ex fidanzato, un uomo di origine turca, è stato rintracciato e sottoposto a fermo dai carabinieri perché sospettato di omicidio: aveva quasi raggiunto il confine con l’Austria a bordo di un’auto, una Ford Fiesta. Ha tentato la fuga alla vista dei militari ma uno di loro ha sparato colpendo le ruote e facendolo andare fuori strada

La morte della giovane donna potrebbe risalire a 24 ore fa ma saranno i rilievi del medico legale e l’autopsia disposta dalla procura a far luce come e quando è stata uccisa. Nell’appartamento i carabinieri hanno trovato un coltello non lontano da dove è stato rinvenuto il cadavere. Sono stati i genitori della 21enne a lanciare l’allarme non avendola vista rientrare dopo la note.

