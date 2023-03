È stata uccisa a coltellate nella sua abitazione. Aveva 60 la donna di Terni morta oggi pomeriggio nella casa dove viveva a via del Crociera, in zona Borgo Rivo. Per l’omicidio la Polizia di Stato ha fermato il marito della donna. Sul posto è intervenuta la Squadra Mobile, la Scientifica e la Swuadra Volante.

Stando a quanto riporta l’Ansa il femminicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite. E sempre secondo le prime ricostruzioni la stessa vittima avrebbe telefonato al figlio 25enne per chiedere aiuto. Il giovane, che stava lavorando a Bolsena, avrebbe lanciato l’allarme. È stato portato in Questura.

La donna, come suo marito, era albanese. Si tratta del secondo femminicidio in Umbria in pochi giorni. Lo scorso martedì 28 marzo, un uomo e una donna, di 66 e 56 anni, erano stati trovati morti in casa a Tuoro sul Trasimeno. La donna era stata trovata morta, in casa, uccisa per strangolamento. L’uomo impiccato in giardino. Gli inquirenti avevano ipotizzato la dinamica dell’omicidio-sucidio.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Terni.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano