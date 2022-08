Un uomo ferito a coltellate, un altro denunciato insieme con i suoi due figli minorenni. È il bilancio dell’episodio che si è consumato ieri a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’aggressione violenta sarebbe scaturita al culmine di una lite. Sul caso indagano i carabinieri della sezione operativa locale.

Ieri sera un 45enne, la vittima, si era presentato al Pronto Soccorso. Era stato ferito da almeno tre coltellate: alla scapola destra, al fianco sinistro e al braccio sinistro. L’uomo è rimasto in osservazione con una prognosi di 40 giorni.

I carabinieri hanno fatto sapere che a essere denunciati per concorso in lesioni personali aggravate, porto abusivo arma da taglio sono un 49enne incensurato di Torre Annunziata e i suoi due figli minori. I 3 avrebbero aggredito e colpito con 3 coltellate un 45enne di Castellammare per motivi verosimilmente personali. Sono ancora in corso accertamenti per chiarire la dinamica.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano