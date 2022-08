Stava camminando a piedi, per strada, quando è stato raggiunto da quattro uomini. È stato accerchiato, aggredito, picchiato e accoltellato. La vittima dell’aggressione che si è verificata la notte scorsa a Miano, quartiere di Napoli Nord, è un ragazzo di 15 anni, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cardarelli in prognosi riservata. Sul caso indaga la Polizia.

L’aggressione si è consumata in via Caprera. Il 15enne è incensurato. Due scooter lo hanno raggiunto, due persone su ogni mezzo. Secondo quanto ricostruito da Repubblica Napoli due di queste sono scese e hanno cominciato a insultarlo. Lo hanno accerchiato e hanno cominciato a colpirlo, almeno un pugno in pieno volto. Quando l’adolescente è caduto a terra è stato anche accoltellato.

Il 15enne, che risulta essere incensurato, è stato trasportato d’urgenza al Cardarelli. Ed è stato ricoverato per ferite da arma bianca al petto. Il fendente lo ha raggiunto infatti al torace, sul lato sinistro. Non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso, gli agenti della polizia stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di scoprire il movente dell’aggressione.

Non è chiaro se il giovane avesse avuto un qualche tipo di discussione prima di essere raggiunto e colpito. O se avesse qualche questione in sospeso con qualcuno. Nessuna notizia dell’arma usata nell’aggressione. La vicenda segue di pochi giorni quella simile dell’accoltellamento di un altro minorenne, raggiunto dai fendenti scagliati nel centro storico, in vicoletto San Giovanni Maggiore, in una notte di movida. Anche in quel caso l’aggressione sembrava essersi consumata senza un apparente motivo.

