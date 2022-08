Una violenta aggressione in pieno giorno ha scosso il primo pomeriggio estivo di Trastevere. Una donna italiana di 47 anni è stata accoltellata a Roma, in via degli Orti di Cesare nei pressi di Trastevere, ed è ora in pericolo di vita. Una tragedia in pieno giorno.

Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata colpita da diverse coltellate ed è stata ferita al volto e sul torace: ad agire una persona che sarebbe stata vista da un testimone. Ad allertare le forze dell’ordine un passante che ha assistito alla scena. Ancora non è chiaro se l’aggressione sia avvenuta in strada, o in un androne di un palazzo. Sul caso indaga la Squadra Mobile: sul posto anche la Scientifica. La donna, in condizioni gravissime, è stata portata in codice rosso in ospedale al San Camillo.

Al vaglio della polizia, che sta ascoltando testimoni, anche le telecamere presenti in zona. Al momento non si esclude che si ipotizza che ad accoltellarla sia stato un uomo che poi è fuggito. La vittima è una senza fissa dimora. È quanto accertato dagli agenti della Squadra Mobile e dal reparto Volanti che in queste ore stanno cercando l’aggressore.

