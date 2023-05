Uomo alla guida di un’auto è andato a sbattere contro i cancelli di Downing Street a Londra, dove si trova la residenza del primo ministro britannico. La polizia metropolitana ha riferito che l’uomo è stato arrestato con l’accusa di “danni e guida pericolosa”. Non risultano al momento persone ferite. Non è chiaro se si sia trattato di un atto intenzionale. La polizia è al lavoro per stabilire le cause dell’accaduto.

In seguito all’incidente è stata isolata e transennata la zona di Whitehall, dove si trovano le sedi dei ministeri, ma in seguito alcune barriere sono state rimosse. Il primo ministro Rishi Sunak era nel suo ufficio al momento dello schianto dell’auto sul cancello.

Finora gli agenti dell’antiterrorismo non sono stati chiamati per indagare sull’incidente. Le riprese video pubblicate sui social mostrano un’auto berlina argentata dirigersi verso i cancelli a bassa velocità attraverso Whitehall, l’arteria principale del distretto governativo di Londra. La vettura aveva il bagagliaio aperto.

seguono aggiornamenti

BREAKING: One person has been arrested after a car hit the main gates of Downing Street. Latest: https://t.co/Q2z39uqqd2 https://t.co/oCru0LDXvt — Sky News (@SkyNews) May 25, 2023

© Riproduzione riservata

Redazione