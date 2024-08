Cantine Tora, l’azienda vinicola di Torrecuso guidata dai fratelli Giampiero e Francesco Rillo, sarà protagonista alla terza tappa del prestigioso evento “Great Wines of Italy” organizzato da James Suckling, uno dei critici enologici più rinomati e influenti a livello mondiale. L’evento, che si terrà all’Altman Building di New York, rappresenta una vetrina d’eccezione per il vino italiano, riunendo ben 163 cantine italiane selezionate da Suckling stesso, tra cui 10 campane. Ogni vino presente all’evento ha ricevuto un punteggio di almeno 92 punti dal noto critico negli ultimi tre anni, un attestato di qualità che riflette l’eccellenza delle produzioni presenti.

Cantine Tora non è nuova ai riconoscimenti. Sin dalla fondazione nel 2005, grazie alla passione e al know-how familiare, i fratelli Rillo hanno saputo imporsi nel panorama enologico con le loro produzioni di Aglianico e Falanghina. La partecipazione al “Great Wines of Italy” rappresenta per l’azienda un’opportunità unica per portare la propria identità sannita in un contesto internazionale, consolidando il proprio marchio in uno dei mercati più competitivi del mondo. “Siamo estremamente orgogliosi di rappresentare il nostro territorio a New York,” affermano Giampiero e Francesco. “Questo evento non solo è un trampolino di lancio per allargare i nostri orizzonti, ma è anche l’occasione per confrontarci con tradizioni enologiche di fama mondiale, dimostrando che i vini del Taburno possono competere con i migliori.”

L’azienda, che ha sempre coniugato tradizione e innovazione, presenterà a New York alcuni dei suoi vini più celebri, come Kissos (Falanghina del Sannio DOC) e Spartiviento (Aglianico del Taburno Riserva DOCG), frutto di un lavoro attento e passionale. Questi vini, creati in collaborazione con l’enologo Angelo Valentino, hanno ottenuto riconoscimenti sia in Italia che all’estero, grazie alla loro unicità e qualità. Ma Cantine Tora non si ferma qui. A New York saranno svelati i progetti futuri dell’azienda, tra cui nuove etichette come “L254_Nato a Torrecuso” e “Il Castaldato”, entrambe Aglianico del Taburno DOCG 2021, non ancora commercializzate ma pronte a segnare il futuro della cantina.

Un Evento di Rilievo per l’Enologia Italiana

Il “Great Wines of Italy” è un evento imperdibile per gli appassionati e i professionisti del settore. Organizzato da James Suckling, l’evento è considerato una delle manifestazioni più prestigiose dedicate al vino italiano negli Stati Uniti. Suckling, noto per la sua influenza nel mondo del vino, ha seguito una carriera simile a quella di Robert Parker, altro gigante della critica enologica, che dopo aver studiato scienze politiche e giornalismo alla Utah State University è passato al mondo del vino e vi si è dedicato in maniera esclusiva.

La partecipazione di Cantine Tora a questo evento non solo conferma la qualità delle loro produzioni, ma rappresenta anche un ulteriore tassello nel percorso di crescita dell’azienda, ormai riconosciuta a livello internazionale come simbolo dell’eccellenza vinicola dell’areale del Taburno. L’evento “Great Wines of Italy” di New York sarà una grande opportunità per Cantine Tora di affermare la propria identità in un contesto internazionale, continuando a rappresentare con orgoglio il territorio sannita e la sua tradizione enologica.

