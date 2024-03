Con l’arrivo della primavera, Verona si prepara ad accogliere l’evento più atteso nel mondo del vino: Vinitaly.

Il salone internazionale, che si tiene annualmente nella pittoresca città veneta, è il punto d’incontro per i professionisti del settore vitivinicolo di tutto il mondo.

Il quartiere fieristico di Verona dal 14 al 17 aprile prossimo si trasformerà nell’epicentro del business del vino, dando seguito al percorso di selezione qualitativa degli operatori avviato nella precedente edizione.

E non solo: Vinitaly and the City, il fuori salone che coinvolge gli appassionati nel centro storico di Verona, sarà un’occasione unica per vivere l’atmosfera del vino in una delle città più affascinanti d’Italia.

Le aree tematiche di Vinitaly offriranno percorsi di matching domanda-offerta sempre più internazionali, mentre le super degustazioni, che quest’anno vedono protagonisti gli spumanti italiani in “Cool under pressure Italy’s sparkling world” curato dal Master of Wine Gabriele Gorelli (15 aprile ore 11.00 – sala Tulipano Palexpo), e alcune delle denominazioni più rappresentative del panorama enoico del Belpaese in “Le quattro Grandi ‘B’ del Vino Italiano: Barbaresco, Barolo, Bolgheri e Brunello” firmato da uno dei più esperti wine writer mondiali, Ian D’Agata (16 aprile ore 11.00, sala Argento Palaexpo), “I grandi vini autoctoni italiani” sono poi al centro della degustazione condotta dall’enologo Riccardo Cotarella (16 aprile ore 15.00, sala Argento Palaexpo) metteranno in luce le eccellenze italiane e la diversità del panorama vitivinicolo.

E non dimentichiamo il Vinitaly Design International Packaging Competition, il premio destinato al miglior packaging che – in occasione della 28^ edizione – cambia la sua veste in Vinitaly Design Award.

Oltre al naming, le novità investono anche il regolamento del concorso che presenta un nuovo format con modifiche nel sistema di votazione. I vincitori saranno premiati sabato 13 aprile in occasione della serata di Gala al Teatro Ristori.

Per la Regione Campania, questa manifestazione rappresenta un’opportunità senza pari per promuovere il territorio regionale e ampliare ulteriormente la propria visibilità a livello globale.

In tale ottica, la Regione Campania e il sistema camerale campano si sono uniti per supportare un approccio unitario, sia nella gestione degli spazi espositivi che nelle attività di comunicazione, al fine di massimizzare l’impatto e garantire una presenza efficace.

Il Padiglione “Campania” al Vinitaly 2024 sarà caratterizzato da un allestimento unico, basato sull’identità del “Brand Campania”, progettato per catturare l’attenzione sia del pubblico che degli operatori del settore vinicolo.

Con 157 aziende vitivinicole campane pronte a partecipare, di cui 22 provenienti dal Casertano, 20 da Napoli, 15 da Salerno, 32 dal Sannio e 75 dall’Irpinia, la partecipazione della Campania conferma il suo ruolo centrale in un evento sempre più mirato alle esigenze delle imprese e alla promozione del settore sui mercati nazionali ed internazionali.

Il Vinitaly 2024 si preannuncia come un’opportunità imperdibile per la promozione del vino campano e italiano nel suo complesso.

Grazie alla partecipazione massiccia delle aziende campane e alla diversificata offerta di eventi e iniziative, l’evento conferma il suo status di agorà internazionale del vino, rimanendo fedele alla sua missione di promuovere l’eccellenza enologica italiana a livello globale.

© Riproduzione riservata

Assunta Funaro