Caro Direttore,

leggo sul Tuo Riformista che con “Lotito il caos è garantito”. Il riferimento è al pareggio in Commissione sul pacchetto emendativo proposto l’altro ieri da Fratelli d’Italia al DL Lavoro; pareggio che sarebbe stato determinato dall’assenza mia e del mio collega Dario Damiani, e che lascerebbe un dubbio: si tratta di incidente o avvertimento politico? Dubbio che Claudia Fusani prima avanza nell’occhiello, e poi scioglie in una certezza, nel suo articolo: “È un avvertimento di Forza Italia” al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e “certi contrattempi valgono più di mille parole”.

Ci tengo allora a deludere certe interpretazioni maliziose e a precisare che il ko della maggioranza in Commissione Bilancio si deve a un banalissimo contrattempo. Noi dovevamo scendere a una certa ora, avevamo avvertito di essere in lieve ritardo a casua di una riunione del Gruppo Senato di Forza Italia in cui eravamo impegnati, e siamo stati puntuali. È la Commissione ad aver votato prima. Forse c’è stato un malinteso con il Presidente della Commissione stessa, che il nostro capogruppo aveva infatti avvisato: “Tra 15 minuti siamo giù…”. Inutile fare un film o avanzare dietrologie su fatti tanto banali.

Ti sembrerò forse eccessivamente zelante, ma ci tengo, infine, a sottolineare di avere un’alta e costante produttività che compone la cifra della mia serietà istituzionale: sono il Senatore in assoluto più presente. Non ho mai saltato una seduta di commissione da quando sono stato eletto, non sono mai arrivato in ritardo. Sono il primo ad arrivare al Senato e l’ultimo ad uscirne. Praticamente lo chiudo.

Tanto ti dovevo.

Claudio Lotito