Un segnale netto al governo da parte di Forza Italia? Una spia delle difficoltà interne al partito dopo la morte di Silvio Berlusconi? Un contraccolpo della battaglia, come sussurrano alcuni, legata a chi sarà relatore del ddl sui diritti televisivi?

Una cosa è certa: intorno alle ore 14 il governo è andato sotto in commissione bilancio al Senato sul parere ai 12 emendamenti presentati sul dl Lavoro dalla Senatrice Paola Mancini (FdI), relatrice del provvedimento: sugli emendamenti del relatore di Fratelli d’Italia finisce 10 a 10 e quindi sono stati respinti.

A mancare sarebbero stati i voti di due senatori di Forza Italia.

“E’ stato un incidente che non doveva accadere, ma rimediamo anche a questo”, ha minimizzato la relatrice Paola Mancini (FdI). Secondo quanto riferito da esponenti di FdI ora si metterà ai voti, sempre in commissione, un nuovo parere del Mef. La commissione è convocata alle 15.

Le opposizioni hanno chiesto subito la convocazione di una capigruppo in Senato, la cui riunione è stata fissata alle 14.45.

“Maggioranza in tilt in commissione bilancio. Dopo aver annunciato ‘ il più grande taglio del cuneo fiscale della storia ‘non hanno i numeri in commissione per votarlo! Sarà perché non era affatto il più grande taglio del cuneo della storia? Oppure perché litigano su tutto?”, così su Twitter la capogruppo di Azione-Italia Viva Raffaella Paita.

“Maggioranza divisa e schiantata contro un muro anche in commissione bilancio al Senato, dove non sono stati approvati i pareri sugli emendamenti al Dl lavoro. Decisiva l’assenza dei Senatori di Forza Italia. Aula bloccata. Dilettanti allo sbaraglio”. Così poco fa su Twitter il Senatore Antonio Misiani, responsabile economico del PD.

“Forza Italia è favorevole al decreto lavoro, non c’è nessun problema politico, siamo solo arrivati in ritardo”, ha minimizzato il Senatore di Forza Italia, Dario Damiani, che insieme al Senatore Claudio Lotito era tra i due assenti alla votazione.

Nessuna dietrologia possibile per il Senatore Lotito: “Io mi attengo a quello che mi dice il capogruppo, le dietrologie non servono in questi contesti. Noi dovevamo scendere a una certa ora e siamo scesi, se hanno votato prima non lo so. Nel momento in cui il nostro capogruppo avvisa il presidente della commissione e dice ‘tra 15 minuti siamo giù’… Io non lo so dopo che è successo”.

I senatori erano davvero ad un compleanno come hanno sostenuto scusandosi con i colleghi di maggioranza o, come è più probabile, c’è stata la volontà politica di dare un segnale al governo?

