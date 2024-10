Un altro colpo di sonno per Claudio Lotito. Non fa quasi più notizia la siesta quotidiana del patron della Lazio e Senatore di Forza Italia, eletto nella circoscrizione del Molise nelle ultime elezioni.

I precedenti

Tante negli ultimi periodi le foto scattate all’Onorevole mentre si abbandona ad un piccolo sonnellino in aula, ma anche – come mostrato dal Riformista – in Commissione Parlamentare. Ieri Lotito ci è ricascato.

Proprio accanto lui aveva preso la parola Mario Occhiuto, per le dichiarazioni di voto sul ddl in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo, per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il discorso del senatore, ben avviato, è stato ripreso e postato su X da alcuni utenti.

Lotito dorme in Senato

Accanto a lui un Lotito troppo stanco: testa e sguardo rivolti verso il basso, col baricentro del corpo comodamente spostato vero la spalla destra. Nel mezzo del discorso Daniela Ternullo, seduta al fianco sinistro di Occhiuto, lo riprende: un colpetto sulla schiena per svegliarlo. E il Senatore, magicamente, riprende coscienza.

