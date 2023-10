In questa foto esclusiva de Il Riformista diamo conto della straordinaria abnegazione del senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio, impegnato ieri in una estenuante seduta della sua Commissione Parlamentare. Con Lotito sonnellino garantito, ridevano ieri in Aula i colleghi. Ma noi de Il Riformista ci sentiamo di difendere l’eroico esponente di Forza Italia: quando dorme, non fa danni. Il sonno, non solo della ragione, genera mostri.

Redazione