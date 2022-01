È stato ricoverato dopo aver contratto il covid-19 Luca Sepe. Il cantante e artista napoletano lo ha annunciato tramite un post sui suoi profili ufficiali sui social network. “Sto molto male e sto andando a ricoverarmi, pregate per me. Vi voglio bene”, ha scritto Sepe sulla sua pagina. Un diluvio di reazioni, tantissimi i commenti e i messaggi di solidarietà a sostegno del cantante.

Classe 1976, nato a Napoli, Sepe ha pubblicato quattro album, tre in studio e uno registrato live. Ha cominciato giovanissimo a cantare e a suonare. Le sue prime canzoni le ha scritte intorno ai dieci anni. Per Radio Marte, Radio Kiss Kiss e Radio Crc ha lavorato come speaker radiofonico. Ha vinto Accademia Sanremo, sotto la guida di Fausto Leali, e ha partecipato alla categoria Nuove Proposte del Festival nel 1998 con il brano Un po’ di te. Si classificò terzo, riuscendo così a partecipare alla serata finale nella categoria degli artisti big, arrivando infine settimo.

Si è aggiudicato il premio della critica al Festival di Napoli. Il suo disco Capolavoro, del 2004, fu venduto al costo di appena 50 centesimi di euro. Ha vinto il Discovery Festival in Bulgaria. È diventato noto anche per le sue performance di rock demenziale, e quindi per interpretazioni ironiche. È ormai un parodista consacrato. Ha recitato a teatro e per il cinema.

Sepe è molto seguito sui social network. Ha dato la notizia del suo ricovero ieri pomeriggio. A chi pensava si trattasse di uno scherzo, facendo ironia, ha risposto pubblicando su Instagram una storia: si vede il cantante in ambulanza. “Babbo Natale mi ha portato un regalo inaspettato, il covid – aveva fatto sapere nei giorni scorsi – Ma ce la prendiamo con pazienza e con il sorriso”. Le sue condizioni sono quindi peggiorate ed è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure.

