Dopo che le temperature estreme hanno bruciato vaste porzioni del pianeta nel mese di luglio, un preoccupante e storico annuncio è stato fatto nella giornata di lunedì da scienziati e ricercatori degli Stati Uniti: i funzionari della NASA e dell’Amministrazione Nazionale Oceanica e Atmosferica (NOAA) hanno infatti presentato nuovi dati che indicano che luglio 2023 è stato il mese più caldo mai registrato, con temperature globali sia della superficie marina che terrestre che hanno raggiunto livelli ben al di sopra della media. Secondo la NOAA e la NASA, il pianeta terra nel 2023 ha vissuto il suo luglio più caldo da quando sono iniziate le registrazioni delle temperature e cioè dal 1880, 174 anni fa.

Dato che luglio è climatologicamente il mese da sempre più caldo dell’anno, i numeri di quest’anno probabilmente significano che è stato il mese più caldo mai registrato in assoluto, ha dichiarato la NOAA in un comunicato stampa. In un comunicato separato emesso martedì, la NASA ha affermato che gli scienziati presso l’Istituto di Studi Spaziali Goddard di New York hanno stabilito che “luglio 2023 è stato più caldo di qualsiasi altro mese nel registro delle temperature globali“.

I dati sono arrivati a seguito di un rapporto simile pubblicato all’inizio di agosto dal Servizio per il Cambiamento Climatico Copernicus, una struttura del programma spaziale dell’Unione Europea. Quel rapporto aveva anch’esso identificato luglio 2023 come il mese più caldo mai registrato sulla Terra, notando che la temperatura mensile globale era insolitamente più alta della media. Luglio è stato così caldo che i funzionari delle Nazioni Unite hanno annunciato che avrebbe probabilmente infranto il record mensile del pianeta prima ancora che luglio fosse finito. Rapporti successivi dell’agenzia climatica europea e ora dalle agenzie degli Stati Uniti hanno rafforzato tali sospetti.

A livello globale, la temperatura superficiale sulla Terra a luglio è stata di 1,12 gradi Celsius superiore alla temperatura media del XX secolo, che era di 15,56 gradi Celsius. “Il mese di luglio 2023 ha segnato il 47° luglio consecutivo e il 533° mese consecutivo con temperature almeno nominalmente superiori alla media del XX secolo”, ha detto l’agenzia.

Il luglio appena trascorso ha anche segnato il quarto mese consecutivo in cui le temperature superficiali oceaniche globali hanno raggiunto un nuovo record, in parte a causa dell’inizio di El Niño, un ciclo climatico ricorrente determinato dalle temperature della superficie marina e dai livelli di precipitazione nell’oceano Pacifico equatoriale. La NOAA ha annunciato l’arrivo di El Niño, la “fase calda” del ciclo climatico che sostituisce il suo controparte, La Niña, a giugno. Anche a giugno, l’agenzia ha osservato una temperatura superficiale marina record, superata poi da un’altra anomalia registrata a luglio: anche quest’ultima misurazione ha portato alla più alta anomalia mensile della temperatura superficiale marina nel registro di 174 anni della NOAA.

(1 of 5) IT’S OFFICIAL: Earth just had its hottest July in 174 years. 4th consecutive month of record-high global ocean surface temperature. Antarctica #SeaIce coverage had a record-low in July for the 3rd consecutive month.https://t.co/lRgypbiSed@NOAANCEI #StateOfClimate pic.twitter.com/n1ud8u87x2 — NOAA (@NOAA) August 14, 2023

Secondo i dati raccolti dalla NASA, i cinque mesi di luglio più caldi dal momento in cui l’agenzia ha iniziato a registrare le temperature nel 1880 sono accaduti negli ultimi cinque anni. Il caldo record di quest’anno ha colpito alcune parti del mondo più duramente di altre, con porzioni dell’America del Sud, dell’Africa del Nord, del Nord America e della Penisola Antartica che hanno sperimentato condizioni particolarmente torride. In questi luoghi, le temperature di luglio del 2023 erano circa 4 gradi Celsius sopra la media, ha detto la NASA, che ha attribuito anche il fenomeno principalmente alle conseguenze del cambiamento climatico causato dall’uomo.

“I dati della NASA confermano ciò che miliardi di persone in tutto il mondo hanno letteralmente sentito: le temperature di luglio 2023 lo hanno reso il mese più caldo mai registrato. In ogni angolo del paese, gli americani stanno attualmente sperimentando di prima mano gli effetti della crisi climatica, sottolineando l’urgenza dell’agenda climatica storica del presidente Biden”, ha dichiarato l’amministratore della NASA Bill Nelson in una dichiarazione. “La scienza è chiara. Dobbiamo agire ora per proteggere le nostre comunità e il pianeta: è l’unico che abbiamo”, ha concluso lo scienziato della NASA.

