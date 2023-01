Christian Scherpe era anche calciatore, a livello dilettantistico, oltre che telecronista per la piattaforma di streaming sportivo Dazn. È morto all’improvviso, e per motivi non resi noti, all’età di soli 24 anni. “Un dolore immenso, per una perdita improvvisa che colpisce la famiglia di DAZN. Christian Scherpe, giovane telecronista tedesco, è scomparso all’improvviso: aveva appena 24 anni. Era una delle voci di DAZN Germania, da fine dicembre aveva raccontato la Liga spagnola”, si legge nella nota di cordoglio di Dazn.

Scherpe giocava con l’FC Adler Meindorf. Da poco tempo aveva coronato il sogno di raccontare lo sport che amava. A fine dicembre aveva raccontato nella sua prima telecronaca la partita della Liga spagnola tra Betis Siviglia e Athletic Bilbao. “Con grande sgomento e senza parole abbiamo appreso della morte del nostro giocatore, Christian Scherpe, all’età di soli 24 anni”, si legge nel comunicato della società tedesca su Instagram.

“Christian è entrato a far parte dell’FC Adler all’età di quattro anni, ha fatto progressi in tutte le squadre giovanili ed è stato un membro importante delle nostre squadre senior negli ultimi anni. Christian, onoreremo sempre la tua memoria. I nostri pensieri in questo momento difficile sono con la famiglia e gli amici, ai quali estendiamo la nostra più profonda solidarietà. Riposa in pace”.

Parole drammatiche anche da parte di Dazn. “Siamo scioccati e profondamente rattristati dalla morte del nostro meraviglioso collega e commentatore Christian Scherpe, i nostri pensieri sono con i suoi parenti. Riposa in pace, caro Christian”.

