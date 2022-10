Sono ore di grande dolore per la cantante neomelodica Giusy Attanasio. È morta la sua amata mamma. A darne l’annuncio la stessa cantante sui suoi social. In un post ha raccontato cosa è successo per condividere il suo dolore con amici e fan. Accanto al post una foto che la ritrae con la mamma. La mamma della cantante da due anni lottava contro un grave male.

“Cari amici miei – ha scritto nel post – Come ben sapete con voi condivido tutto le cose belle ma purtroppo anche quelle brutte. Un’ ora fa la mia mamma mi ha lasciato per sempre. Stavamo lottando da due anni e mezzo , ho fatto l’inverosimile lottando insieme a lei questa battaglia maledetta…ma non sono riuscita a salvarla. Scrivo qui per dare notizia anche a tutti gli amici e parenti ! Mammina mia ti amooooooo e ti amerò per sempreeeeeeee”.

In tanti hanno espresso affetto e vicinanza alla cantante. “Quando si perde una Mamma, non ci sono parole di consolazione. Ti dico solo forza e coraggio”, “Condoglianze a te e a tutta la famiglia, riposa in pace signora Enza”, scrivono su Facebook. E ancora: “Sentite condoglianze Giusy a te e famiglia ,non ci sono parole a questo grande dolore. Mi dispiace tantissimo, riposa in pace grande donna che la terra ti sia lieve è Dio ti accolga tra le sue braccia. Un forte abbraccio”.

