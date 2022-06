“Anna era una di quelle fan che non mancava mai ad ogni mio evento. I suoi abbracci sinceri li terrò sempre con me dentro al cuore. Sono veramente Addolorato, non ci posso credere.. Sono vicino a tutta la sua famiglia. Buon Viaggio Anna R.I.P”. Con un messaggio su Facebook e una foto che li ritrae insieme probabilmente alla fine di un concerto, Nino D’Angelo ha voluto ricordare Anna, una sua grande fan e amica.

Il cantante è addolorato per la scomparsa di Anna ed esprimere vicinanza alla famiglia. I tanti follower di Nono D’Angelo si sono aggregati al suo dolore per la scomparsa. Alcuni la ricordano immancabile ai suoi concerti. “Lei era una tua grandissima fan, anzi viveva di te”, scrive un utente. Anna, originaria di Pompei, si è spenta a 51 anni per una grave malattia lasciando tanti amici e parenti nel dolore. “Una ragazza sempre disponibile piena di vita… Sono sconvolto da questa notizia”, dice un altro utente che la ricorda durante i concerti.

“Quando canterai ‘Proviamo ancora’, ricordati di lei era la sua canzone preferita”, scrive ancora un’altra amica. “Maestro Anna era davvero una D’Angeliana Doc. Per noi D’Angeliani è davvero una notizia che ci colpisce nel cuore e nell’anima”.

