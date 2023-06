Da non credersi. Le parole dell’attore Moni Ovadia oggi dal palco della manifestazione dei 5 Stelle e di Giuseppe Conte su guerra in Ucraina e contro gli Stati Uniti ed Israele, manifestazione alla quale ha partecipata la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, non potevano essere più nette:

Un concentrato del peggior armamentario antiucraino, filorusso e filocinese, antiamericano e antisionista. La guerra in Ucraina? “Preparata artatamente”, voluta e cercata dagli americani. Gli Stati Uniti? Sono loro quelli che ci vogliono trascinare tutti in guerra. L’Europa? Serva degli Stati Uniti. Israele? Non è una democrazia. Alla fine del suo intervento, che ha chiuso con le parole “pace, pace, pace”, Moni Ovadia ha abbracciato Beppe Grillo.

Ma davvero il nuovo Pd di Elly Schlein condivide tutto questo?

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi