In mattinata è in corso un blitz anti mafia della Polizia e dell’Fbi tra Palermo e New York. Diciassette persone sono state fermate, considerate legate o appartenenti a una storica famiglia palermitana. Sono accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, turbativa d’asta e incendi aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione di polizia e Fbi a Palermo e New York

L’operazione è stata coordinata dalla procura di Palermo e ha visto la partecipazione di uomini del Servizio centrale operativo di Roma e Palermo, della squadra mobile, oltre che ad agenti dell’Fbi. A New York sono state eseguite 10 misure restrittive, mentre a Palermo sette fermi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani