Claudio Maria Galoppi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di segretario generale di Magistratura Indipendente, aprendo una nuova fase di incertezza dentro una delle componenti storiche della magistratura associata. La decisione arriva al termine di un periodo evidentemente segnato da forti tensioni interne e da un progressivo irrigidimento dei rapporti nel gruppo.

Dietro il passo indietro del magistrato si intravede infatti un dissenso profondo sul modo di condurre il confronto interno e sulle priorità dell’azione associativa. Sullo sfondo emergono contrasti legati alla trasparenza, agli equilibri interni e al peso assunto da dinamiche personali e logiche di posizione.

Galoppi lascia dopo due anni di lavoro alla segreteria generale, rivendicando il percorso compiuto per rafforzare identità, valori e profilo culturale di Magistratura Indipendente. Proprio questo terreno, però, sarebbe diventato uno dei punti più delicati dello scontro maturato nelle ultime settimane.

Le dimissioni non chiudono necessariamente la partita dentro il gruppo, perché la vicenda apre ora un confronto più ampio sulla leadership e sulla direzione futura dell’associazione.

Resta il segnale di una frattura seria, che porta alla luce un malessere interno non più contenibile e destinato a pesare sui prossimi assetti di Magistratura Indipendente.

Maurizio Pizzuto

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Ciro Cuozzo